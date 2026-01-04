गिग वर्कर्स को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर राघव चड्ढा हुए गदगद, कहा- यह पहचान और सुरक्षा की शुरुआत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों को एक अहम उपलब्धि बताया है। उन्होंने इस फैसले पर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यह फैसला भले ही छोटा लगे, लेकिन गिग इकोनॉमी से जुड़े लाखों कामगारों के लिए यह एक जरूरी और सकारात्मक शुरुआत है।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए गिग वर्कर्स को बधाई दी और कहा कि अब उनके काम को औपचारिक पहचान मिलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से गिग वर्कर्स बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम कर रहे थे और अब स्थिति बदलने की उम्मीद जगी है।

Even though the Platforms (Zomato, Swiggy, Blinkit, etc.) chose… pic.twitter.com/tD7iyI25k6 — Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 4, 2026 चड्ढा ने कहा कि कई प्लेटफॉर्म कंपनियों ने पहले इन कामगारों की चिंताओं को नजरअंदाज किया, लेकिन अब सरकार की पहल से उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने इसे एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत बताया।

एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी कुल कार्य अवधि के आधार पर पात्रता तय की गई है। क्या होंगे गिग वर्कर्स को फायदे नए नियम लागू होने के बाद गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और यूनिक अकाउंट से जोड़े जाने की संभावना है। इसके साथ ही उन्हें जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। भविष्य में सोशल सिक्योरिटी फंड के जरिए पेंशन जैसी योजनाओं का रास्ता भी खुल सकता है।