आंखें मूंदे बैठे निगम के अधिकारी, खुला नाला बच्चों के लिए बना खतरा; आखिर कब होगा समाधान?

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के पालम क्षेत्र में निगम प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जो कभी भी किसी मासूम के साथ बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दिल्ली नगर निगम के प्रतिभा विकास विद्यालय (पालम न्यू) की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक नाले का ढक्कन महीनों से टूटा पड़ा है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। गनीमत है कि अब तक इसके कारण कोई हादसा नहीं हुआ है।



निगम के इस स्कूल में रोजाना सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूल के गेट नंबर-1 के बिल्कुल पास सड़क पर लगभग चार फीट गहरा नाला खुला पड़ा है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है और नाले का ढक्कन टूटकर अंदर गिर गया है। यह स्थान स्कूल जाने वाले बच्चों का मुख्य रास्ता है, जहां से छोटे-छोटे बच्चे दिन भर गुजरते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाला महीनों से इसी हालत में है। बारिश के समय या अंधेरे में यह गड्ढा दिखाई नहीं देता, जिससे हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है। अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ।