दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों का सामान नहीं होगा चोरी! पुख्ता सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने उठाया ये कदम
दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है। पुलिस उपायुक्त ने 40 से अधिक एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक की जिसमें सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सके।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान से होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है।
इस क्रम में आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त ने 40 से अधिक एयरलाइंस के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एयरलाइंस को विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में संवेदनशील बनाना और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था। इसके अलावा, यात्रियों के सामान से चोरी की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चर्चा हुई।
बैठक में उपायुक्त विचित्रवीर ने एयरलाइंस से अपने कर्मचारियों और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को अपने ही स्टाफ में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस काम में स्थानीय पुलिस से जिस भी मदद की आवश्यकता होगी, वह पूरी तरह से मुहैया कराई जाएगी।
बैठक का समापन सभी हितधारकों द्वारा यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि सुरक्षा से जुड़े सभी दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की हिफाजत सुनिश्चित हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।