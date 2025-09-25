दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों का सामान नहीं होगा चोरी! पुख्ता सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने उठाया ये कदम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान से होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है।

इस क्रम में आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त ने 40 से अधिक एयरलाइंस के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एयरलाइंस को विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में संवेदनशील बनाना और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था। इसके अलावा, यात्रियों के सामान से चोरी की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चर्चा हुई।