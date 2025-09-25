Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों का सामान नहीं होगा चोरी! पुख्ता सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने उठाया ये कदम

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:41 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है। पुलिस उपायुक्त ने 40 से अधिक एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक की जिसमें सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    एयरलाइंस के सुरक्षा प्रमुख के साथ दिल्ली पुलिस ने की बैठक। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान से होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है।

    इस क्रम में आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त ने 40 से अधिक एयरलाइंस के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

    उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एयरलाइंस को विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में संवेदनशील बनाना और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था। इसके अलावा, यात्रियों के सामान से चोरी की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीर चर्चा हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में उपायुक्त विचित्रवीर ने एयरलाइंस से अपने कर्मचारियों और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के बीच आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने को कहा।

    उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को अपने ही स्टाफ में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस काम में स्थानीय पुलिस से जिस भी मदद की आवश्यकता होगी, वह पूरी तरह से मुहैया कराई जाएगी।

    बैठक का समापन सभी हितधारकों द्वारा यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि सुरक्षा से जुड़े सभी दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की हिफाजत सुनिश्चित हो सके।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाली नागरिक से मिले दस्तावेज ने उड़ाई इमिग्रेशन की नींद, काठमांडू से आया था दिल्ली