द्वारका सेक्टर-14: 760 फ्लैटों वाली सोसाइटी में जंग लगे सरिए, दरारें और डर, DDA से लगा रहे मरम्मत की गुहार

द्वारका सेक्टर 14 के शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट के निवासियों ने डीडीए की आवासीय योजना में फ्लैट खरीदे थे जिसके रखरखाव शुल्क का भुगतान भी किया गया था। अब निवासियों को इमारत की खराब स्थिति के कारण ठगा हुआ महसूस हो रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट में इमारत को अंदर से कमजोर बताया गया था जिसके बाद डीडीए ने रेट्रोफिटिंग योजना बनाई है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका सेक्टर 14 स्थित शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट के लोगों ने जब डीडीए आवासीय योजना के तहत यहां के फ्लैट खरीदे थे, तब डीडीए ने उनसे फ्लैट की कीमत के साथ रखरखाव का शुल्क भी लिया था। यह शुल्क तीन दशक के लिए लिया गया था। पहले ऐसा नहीं होता था। लोगों ने यह सोचकर रखरखाव के एवज में एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया कि इससे सोसाइटी की देखरेख सही तरीके से होगी। मगर जैसे-जैसे वक्त बीतता गया, लोग ठगा महसूस करने लगे। आज सोसाइटी के कामन हिस्से की स्थिति देखकर ऐसा कतई नहीं लगता है कि इसकी देखरेख सही तरीके से होती होगी।

वर्ष 2010 की आवासीय योजना डीडीए की वर्ष 2010 की आवासीय योजना में इस अपार्टमेंट के 760 फ्लैटों को शामिल किया गया था। लोगों ने उत्साह दिखाया। दो वर्ष बाद यहां आवंटियों को पजेशन देने का सिलसिला शुरू हुआ। लोग बसते चले गए। लेकिन बसावट के कुछ वर्षों के बाद ही यहां दिक्कत दिखनी शुरू हो गई। प्लास्टर झड़ने लगे। जगह जगह दीवारों पर दरार का उभरना आम हो गया। कई जगह जंग लगे सरिये लोगों को डराते थे। कामन एरिया में इस तरह की दिक्कत दिखनी आम बात हो गई। लोगों ने इसे लेकर डीडीए से शिकायत की।

डीडीए ने ही कराया सर्वे सोसाइटी के लोगों ने बताया कि लोगों ने जब शिकायतें डीडीए से बड़े पैमाने पर की तब डीडीए हरकत में आया। वर्ष 2018 में डीडीए ने यहां नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेलिरियल्स संस्था से यहां की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे कराया।

जहां अभी जंग नहीं लगा है वहां भविष्य में जंग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ज़ंग लगने से लोहा फूलता है और कंक्रीट को तोड़ देता है, जिससे बिल्डिंग की जान खतरे में आ जाती है। जंग लगने के कारण, लोहे की छड़ें अपनी मोटाई खो चुकी हैं। यह सब आंखों से दिखने वाले नुकसान हैं जो बताते हैं कि अंदर की खराबी सतह पर आ गई है।

रिपोर्ट देख सक्रिय हुआ डीडीए इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद डीडीए ने थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाई और कुछ जगहों पर मरम्मत भी कराया। लेकिन इन कार्यों को लोगों ने नाकाफी करार दिया। हाल ही में स्थानीय निवासियों ने डीडीए को सोसाइटी की चिंताजनक स्थिति से अवगत कराने के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया।