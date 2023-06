Delhi Metro Speed: मात्र 16 मिनट में पूरा होगा नई दिल्ली से एयरपोर्ट का सफर, 110 की स्पीड से दौड़ेगी मेट्रो

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट लाइन पर एक बार फिर से मेट्रो की स्पीड को बढ़ाने का फैसला किया है। एयरपोर्ट लाइन पर अब मेट्रो 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। DMRC के इस फैसले के बाद यात्री एयरपोर्ट लाइन पर नई दिल्ली से एयरपोर्ट मात्र 16 मिनट में पहुंच सकेंगे।

नई दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट होते हुए द्वारका सेक्टर-21 को जोड़ने वाली 23 किमी लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो की स्पीड 100 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 110 किमी प्रति घंटे कर दिया गया है। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर के मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट लाइन पर 22 जून 2023 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो का संचालन किया जाएगा।

