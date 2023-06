Delhi Metro VIDEO: दिल्ली मेट्रो में रोमांस का नया वीडियो वायरल, एक-दूसरे से लिपटे दिखे कपल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पिछले कुछ समय से दिल्ली मेट्रो काफी चर्चा में है। किफायती यात्रा और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली मेट्रो सुर्खियों में रही है। समय-समय पर दिल्ली मेट्रो में लोगों की अजीब हरकत से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे।

फिलहाल दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक और वीडियो कई दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिल्ली मेट्रो में किनारे की सीट पर बैठकर एक कपल रोमांस करता नजर आ रहा है। वीडियो में एक दूसरे से लिपटे कपल किस करते दिखाई दे रहा है।

कई लोगों ने ट्विटर पर वीडियो को शेयर किया है। कुछ यूजर कपल की इस हरकत को लेकर दिल्ली मेट्रो से शिकायत कर रहे हैं तो कुछ लोग वीडियो को शेयर करके मजे ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मेट्रो के अंदर कपल के रोमांस का वीडियो दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन का है।

हालांकि, दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर में जांच में इस तरह के किसी भी यात्री के मिलने से इनकार कर दिया। दिल्ली मेट्रो ने एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि किसी भी असुविधा के लिए खेद है। हुडा सिटी सेंटर में जांच की तो ऐसा कोई यात्री नहीं मिला।

Hi. Any inconvenience is regretted. Checked at HUDA City Center and no such passengers found.— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) June 19, 2023