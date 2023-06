Delhi Metro Reels: दिल्ली मेट्रो में कब-कब चर्चा में आए रील्स बनाने के मामले, DMRC को देनी पड़ी चेतावनी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो में रील्स बनाकर सोशल मीडिया के जरिए फेमस होने का एक आसान तरीका बन गया गया है। दिल्ली मेट्रो के आए दिन कोई ना कोई रील या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इससे परेशान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) यात्रियों को कई बार सलाह और चेतावनी देनी पड़ी है।

हाल ही में मेट्रो में किसिंग, पोल डांस, मास्टरबेट, ब्रेक डांस और बिकनी गर्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए डीएमआरसी ने मेट्रो में रील्स बनाने पर फाइन का प्रावधान रखा है। साथ ही ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

ताजा मामले में डीएमआरसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक मजेदार ट्वीट कर मेट्रो में रील्स बनाने वाले लोगों को चेतावनी दी है। डीएमआरसी के इस पोस्ट को अब तक 28 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

गौरतलब है कि डीएमआरसी की चेतावनी के बावजूद भी लोग मेट्रो में रील या वीडियो बनाना बंद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो रहे वीडियोज में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़की मेट्रो के कोच में डांस करती नजर आ रही है। क्लिक कर जानें पूरा मामला...

Delhi Metro: Your one stop destination for wholesome entertainment

😜😜😜😜😜😜😜 pic.twitter.com/Yvgt6mnY6s— Hasna Zaroori Hai 🇮🇳 (@HasnaZarooriHai) June 9, 2023