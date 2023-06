दिल्ली मेट्रो में डांस करती लड़की का VIDEO, बैकग्राउंड में देखें अंकल का गजब रिएक्शन; लोग कर रहे मजेदार कमेंट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डीएमआरसी (DMRC) के विरोध के बावजूद भी लोग दिल्ली मेट्रो में रील या वीडियो बनाना बंद नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें नियमों की धज्जियां उड़ रही होती हैं। हाल ही में एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की मेट्रो के कोच में डांस करती नजर आ रही है।

Delhi Metro: Your one stop destination for wholesome entertainment

