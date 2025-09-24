Language
    Delhi Ladli Yojna: दिवाली पर 40 हजार लड़कियों को मिलेगा उपहार, रुपया एक अक्टूबर को होगा ट्रांसफर

    By sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:58 PM (IST)

    दिल्ली सरकार लाडली योजना के लगभग 40 हजार लाभार्थियों को दिवाली का उपहार देने जा रही है। लाभार्थियों के खातों में 1 अक्टूबर को राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्चियों को आर्थिक मदद पहुंचाना है।

    लाडली योजना के लाभार्थियों को दिवाली का उपहार देगी दिल्ली सरकार

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 'लाडली योजना' के लगभग 40 हजार लाभार्थियों को दिवाली का उपहार देने जा रही है। दिल्ली सरकार एक अक्टूबर को इस योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है।

    जिलावार अभियान शुरू किया

    मंगलवार को अधिकारी ने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में एक क्लिक के जरिए धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। इस साल की शुरुआत में महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली योजना के उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिलावार अभियान शुरू किया था।

    सावधि ट्रांसफर के रूप में आर्थिक मदद

    लाडली योजना एक जनवरी 2008 को शुरू की गई थी। इसका मकसद सावधि ट्रांसफर के रूप में आर्थिक मदद प्रदान करके दिल्ली में जन्म लेने वाली बच्चियों को सशक्त बनाना है। योजना के तहत अस्पतालों में जन्म पर 11 हजार रुपये, घर पर जन्म के मामले में 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत कक्षा 1, 2, 6, 9 और 10 में प्रवेश पर 5,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाती है।

    स्कूल में नामांकन होना जरूरी

    यह योजना केवल दिल्ली में जन्म लेने वाली उन लड़कियों के लिए उपलब्ध है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। यही नहीं, जो बच्चियां कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली में रह रही हैं। आर्थिक मदद परिवार की दो बेटियों तक ही सीमित हैं। बच्ची का दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगर परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकन होना जरूरी है।

    पढ़ाई के अनुसार चरणों में भुगतान

    लाडली योजना की जमा राशि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जमा की जाती है। यह लाभार्थी बच्ची को पढ़ाई के अनुसार चरणों में जारी की जाती है। मेच्यौरिटी अमाउंट ब्याज समेत लड़की के 10वीं कक्षा पूरी करने अथवा 18 साल की होने पर प्राप्त किया जा सकती है। इस रकम का उपयोग उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कोई सूक्ष्म उद्यम लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

