नवरात्र में हरियाणा की महिलाओं को सौगात, इस शहर से लाडो लक्ष्मी योजना शुरू; जल्द मिलेगा 2100 रुपये मासिक भत्ता

हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है जिसके तहत एक लाख रुपये वार्षिक आय वाली 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी और समाज कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने पंचकूला में ऐप लॉन्च कर योजना का शुभारंभ किया। महिलाओं को स्वयं ऐप पर पंजीकरण करना होगा और जालसाजों से सावधान रहना होगा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अंत्योदय कल्याण विभाग ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को धरातल पर उतारने की कार्ययोजना पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बृहस्पतिवार को पंचकूला में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे।

योजना के पहले चरण में एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की करीब 21 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। पंचकूला में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप लांच होते ही इस पर पात्र महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से उनके खातों में लक्ष्मी आनी चालू होगी।

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये वार्षिक का बजट निर्धारित किया है। हर माह पात्र महिलाओं को करीब 415 करोड़ रुपये का शगुन उनके खातों में दिया जाने वाला है। जिन महिलाओं को योजना के प्रथम चरण में लाभान्वित किया जाना है, उनमें विवाहित महिलाओं की संख्या 18 लाख 14 हजार 621 और अविवाहित महिलाओं की संख्या 2 लाख 82 हजार 635 है।

प्रदेश के सामाजिक न्याय और अंत्योदय कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने महिलाओं से कहा कि उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप पर स्वयं पंजीकरण करना है। पंजीकरण कराने के लिए महिलाओं को किसी सरकारी विभाग अथवा सुविधा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण कराने के लिए यदि कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास की जाए, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि एक मोबाइल फोन से कितनी भी महिलाओं का पंजीकरण किया जा सकता है। एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार में 23 से 60 साल की उम्र की जितनी भी महिलाएं होंगी, उन सभी को 2100 रुपये का शगुन भत्ता मिलेगा।

उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों राज्यों ने महिलाओं को भत्ता देने की योजना आरंभ करने की घोषणा की थी, जो आज तक धरातल पर लागू नहीं की गई। हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक साल पूरा होने से पहले ही योजना को मूर्ति रूप प्रदान कर दिया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पिछले नौ माह से इस योजना को धरातल पर लाने के लिए जी-जान से काम कर रहे थे।

समाज कल्याण मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं के पंजीकरण से लेकर उनके खातों में घर बैठे 2100 रुपये मासिक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।