ऑनलाइन ग्रुप और फेसबुक से जोड़कर क्रिप्टो में निवेश का झांसा, हाई रिटर्न स्कीम में 34 लाख की ठगी

क्राइम ब्रांच ने क्वाइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले में नरेश कुमार को गिरफ्तार किया है जिस पर साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराने का आरोप है। नरेश ने 10 बैंक खाते खोले और पीड़ितों से 34 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ितों को सोशल मीडिया के माध्यम से निवेश का लालच दिया गया था। धोखेबाजों ने पैसे निकालने पर इनकार कर दिया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्वाइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम से चल रहे एक क्रिप्टो ट्रेडिंग मामले में एक व्यवसायी से 34 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने नरेश कुमार नाम के एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वह साइबर धोखेबाजों को बैंक खाता मुहैया कराता था। इसके कई बैंक खातों में नौ लाख रुपये ट्रांजक्शन होने का पता चला है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम के मुताबिक नरेश कुमार, करनाल, हरियाणा का रहने वाला है। पांच जून को मध्य जिला के साइबर सेल थाने में दर्ज मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में नरेश ट्रैक्टर वर्कशाप के नाम से इंडसइंड बैंक के चालू खाते के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता चला। उक्त खाते राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूराे पर 13 शिकायतों से जुड़े पाए गए। एसीपी अनिल कुमार व इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपित को गिरफ्तार किया।