चैतन्यानंद के ठिकाने से सेक्स टॉय, पोर्न सीडी और क्या-क्या मिला? मोदी-ओबामा के साथ फर्जी फोटो भी बरामद
दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के मामले में नए खुलासे किए हैं। पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट के परिसर में तलाशी के दौरान सेक्स टॉय अश्लील सीडी और नेताओं के साथ फर्जी फोटो बरामद किए। यौन उत्पीड़न के आरोपित चैतन्यानंद के मोबाइल से आपत्तिजनक चैट मिली हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की रंगमिजाजी के संबंध में कुछ नए खुलासे किए हैं। हॉस्टल की लड़कियों के यौन शोषण के आरोपित को लेकर पुलिस श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट–रिसर्च (SRISIM) के परिसर में गई थी। वहां तलाशी के दौरान एक सेक्स टॉय, अश्लील सामग्री वाली पांच सीडी और पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे नामी राजनीतिक नेताओं के साथ तीन फर्जी फोटो बरामद हुए हैं।
हर दिन की जांच में पुलिस को गंदी हरकतों के आरोपित चैतन्यानंद के बारे में नई जानकारियां मिल रही हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपित चैतन्यानंद के मोबाइल से भी ऐसी-ऐसी चैट मिली हैं, जिन्हें कोई भी पढ़कर शर्म से पानी-पानी हो जाए। पुलिस ने मंगलवार को ही बताया था कि आरोपित जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। वह अपने घटिया कामों के लिए भी कोई पछतावा नहीं दिखा रहा है। सख्ती से पूछताछ करने पर ही वह जवाब दे रहा है। 17 से अधिक लड़कियों के यौन शोषण के आरोपित चैतन्यानंद को पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाकर आगरा से गिरफ्तार किया था।
बुधवार को की गई बरामदगी में पुलिस के हाथ कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और यूके के एक अन्य नेता के साथ चैतन्यानंद की जाली फोटो मिली है। इसके अलावा पुलिस टीम ने बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य स्थानों का भी दौरा किया, जहां आरोपित अपने फरार होने की अवधि के दौरान रहा था, ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके। मामले की आगे की जांच जारी है।
