चैतन्यानंद के ठिकाने से सेक्स टॉय, पोर्न सीडी और क्या-क्या मिला? मोदी-ओबामा के साथ फर्जी फोटो भी बरामद

दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के मामले में नए खुलासे किए हैं। पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट के परिसर में तलाशी के दौरान सेक्स टॉय अश्लील सीडी और नेताओं के साथ फर्जी फोटो बरामद किए। यौन उत्पीड़न के आरोपित चैतन्यानंद के मोबाइल से आपत्तिजनक चैट मिली हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की रंगमिजाजी के संबंध में कुछ नए खुलासे किए हैं। हॉस्टल की लड़कियों के यौन शोषण के आरोपित को लेकर पुलिस श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट–रिसर्च (SRISIM) के परिसर में गई थी। वहां तलाशी के दौरान एक सेक्स टॉय, अश्लील सामग्री वाली पांच सीडी और पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे नामी राजनीतिक नेताओं के साथ तीन फर्जी फोटो बरामद हुए हैं।