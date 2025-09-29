31 जुलाई से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी तक, कानून के शिकंजे में कैसे फंसी गर्दन; अब रिमांड पर उगलेगा पूरा सच

दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज के एक संस्थान की 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया है। छात्राओं ने चैतन्यानंद पर अश्लील हरकतें करने आपत्तिजनक संदेश भेजने और देर रात कमरे में बुलाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने चैतन्यानंद के आवास और कार्यालय पर छापा मारकर कई चीजें जब्त की हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने आगरा के होटल से गिरफ्तार लिया है। चैतन्यानंद के मामले में 31 जुलाई से अब तक क्या-क्या हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे।

