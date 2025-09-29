Language
    31 जुलाई से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी तक, कानून के शिकंजे में कैसे फंसी गर्दन; अब रिमांड पर उगलेगा पूरा सच

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:39 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज के एक संस्थान की 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया है। छात्राओं ने चैतन्यानंद पर अश्लील हरकतें करने आपत्तिजनक संदेश भेजने और देर रात कमरे में बुलाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने चैतन्यानंद के आवास और कार्यालय पर छापा मारकर कई चीजें जब्त की हैं।

    चैतन्यानंद सरस्वती आगरा से गिरफ्तार हुआ है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने आगरा के होटल से गिरफ्तार लिया है। चैतन्यानंद के मामले में 31 जुलाई से अब तक क्या-क्या हुआ, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे।

    कब-कब क्या हुआ

    • 31 जुलाई 2025: प्रबंधन संस्थान को एक छात्रा ने चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतों को उजागर करते हुए शिकायत भेजी। 
    • 1 अगस्त: वायु सेना मुख्यालय में तैनात यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम से जुड़ी ग्रुप कैप्टन का ई-मेल प्रबंधन संस्थान को मिला, जिसमें उन्होंने भी चैतन्यानंद के खिलाफ मिली छात्राओं की शिकायत उन्हें भेजी थीं। 
    • 3 अगस्त: संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने शिकायत करने वाली 30 छात्राओं से वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें छात्राओं ने चैतन्यानंद व उसके साथ मिली हुई तीन फैकल्टी पर छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने, आपत्तिजनक संदेश भेजने व देर रात कमरे में बुलाने के आरोप लगाए।
    • 4 अगस्त: संस्थान की ओर से चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी के खिलाफ वसंत कुंज उत्तर थाने में शिकायत दी गई, जिस पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर छात्राओं के बयान लिए गए। 
    • 24 सितंबर: पुलिस मामले की जांच करने संस्थान में पहुंची और वहां से चैतन्यानंद सरस्वती की यूएन नंबर की फर्जी प्लेट लगी वोल्वो कार जब्त की। कार से अलग-अलग नंबर की नौ और नंबरप्लेट बरामद हुईं। 
    • 26 सितंबर: पुलिस ने चैतन्यानंद के आवास और कार्यालस पर छापा मारा और वहां से उसकी बीएमडब्ल्यू कार जब्त की। इसके अलावा पुलिस को वहां से उसके दो पासपोर्ट और पैन कार्ड मिले। 
    • 28 सितंबर: पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा के होटल फर्स्ट से गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली लेकर आई।

    पुलिस रिमांड की मांग

    दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस रिमांड मांगते हुए अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती ने कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और उनसे यौन संबंध बनाने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि चैतन्यानंद ने उन्हें धमकियां दी थीं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, इनमें से कुछ बाथरूम में भी लगाए गए थे। 

    पुलिस ने कहा कि कई छात्राओं ने शिकायत की है। कुछ आरोपों की पुष्टि की जानी है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कस्टडी में भेजने की पुलिस की मांग का समर्थन कर कहा कि पीड़ितों के बयानों के साथ डिजिटल और अन्य सुबूतों से अभियुक्त का सामना कराने के लिए कस्टडी जरूरी है। 

    वहीं, आरोपा के वकील ने हिरासत में पूछताछ की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सभी छात्राओं ने पहले ही अपने बयान दर्ज करा दिए हैं।

    इसके अलावा पुलिस मेरे मुवक्किल के मोबाइल फोन, एक आइपैड और मेरा सामान जब्त कर चुके हैं। यह भी कहा कि चैतन्यानंद के भगवा वस्त्र छीन लिए गए हैं और मुझे अपने वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है। यह भी कहा कि पुलिस केवल मुझे परेशान करने के लिए पुलिस कस्टडी चाहती।