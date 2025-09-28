Language
    चैतन्यानंद की रिमांड मांगते हुए पुलिस ने कोर्ट से कहा- छेड़छाड़ के साथ की थी यौन संबंध बनाने की कोशिश

    By Vineet Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:58 PM (IST)

    दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद सरस्वती पर महिलाओं से छेड़छाड़ और यौन संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगा। अभियोजन पक्ष ने धमकियां देने और बाथरूम में सीसीटीवी लगाने की बात भी कही। पुलिस ने छात्राओं की शिकायतें दर्ज की हैं जिनकी पुष्टि होनी बाकी है। आरोपी के वकील ने हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है और वस्त्र छीन लिए गए हैं।

    पीड़ितों के बयान के साथ डिजिटल व अन्य सुबूतों से होगा चैतन्यानंद का सामना

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस में ड्यूटी कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद सरस्वती ने कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और उनसे यौन संबंध बनाने की कोशिश की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि चैतन्यानंद ने उन्हें धमकियां दी थीं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, इनमें से कुछ बाथरूम में भी लगाए गए थे।

    पुलिस ने कहा कि कई छात्राओं ने शिकायत की है। कुछ आरोपों की पुष्टि की जानी है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कस्टडी में भेजने की पुलिस की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पीड़ितों के बयानों के साथ डिजिटल और अन्य सुबूतों से अभियुक्त का सामना कराने के लिए कस्टडी जरूरी है।

    वहीं, आरोपित के वकील ने हिरासत में पूछताछ की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सभी छात्राओं ने पहले ही अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। इसके अलावा पुलिस मेरे मुवक्किल के फोन, एक आईपैड और मेरा सामान जब्त कर चुके हैं। यह भी कहा कि चैतन्यानंद के भगवा वस्त्र छीन लिए गए हैं और मुझे अपने वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है। यह भी कहा कि पुलिस केवल मुझे परेशान करने के लिए पुलिस कस्टडी चाहती।

