महिला सहयोगियों से आमना-सामना खोलेगा चैतन्यानंद के राज, फोन में मिले लड़कियों की वॉट्सएप डीपी के स्क्रीनशॉट
दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट के चैतन्यानंद सरस्वती को छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में उसके मोबाइल से कई एयरहोस्टेस की तस्वीरें और आपत्तिजनक चैट्स बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। चैत्यानंद फिलहाल पुलिस रिमांड पर है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद के राज पता लगाने के दिल्ली पुलिस रणनीति के तहत काम रही है।
चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ऐसे में उसकी दो महिला सहयोगियों से उसका आमना सामना कराया जा रहा है। जिससे उसके राज खुलें।
चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन की जांच में कई लड़कियों की वाॅट्सएप डीपी के स्क्रीनशॉट मिले हैं। इतना ही कई एयरहोस्टेस की तस्वीरें भी मिली हैं।
चैतन्यानंद ने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा रखा है, जिसे वह अपने मोबाइल में रखे हुए था। उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।
डीसीपी दक्षिण पश्चिम जिला अमित गोयल का कहना है कि चैतन्यानंद पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नही है। पूछताछ में वह पुलिस के सवालों के सही जवाब न देकर गोलमोल जवाब दे रहा है।
उसकी दो महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लेकर उसके साथ चैत्यानंद का आमना सामना करवाया जा रहा है ताकि घटना की सच्चाई के बारे में पता लगाया जा सके।
उसके मोबाइल फोन से कई और लड़कियों के भी आपत्तिजनक चैट्स मिले हैं। चैट्स में चैतन्यानंद उन लड़कियों को भी झांसा देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें प्रलोभन दे रहा है।
अमित गोयल का कहना है कि सख्ती से पूछताछ करने और उसके खिलाफ मौजूद साक्ष्यों को दिखाने पर ही वह पुलिस के सवालों के जवाब देता है। जांच में उसके फर्जीवाड़े की कई और जानकारी मिली है।
ज्ञात रहे सोमवार को वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने चैतन्यानंद के एक सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी को भी बागेश्वर,उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। चैतन्यानंद के कहने पर उसने 14 सितंबर को एक पीड़िता के पिता को काॅल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी।
उससे पहले शनिवार देर रात पुलिस ने आगरा के होटल फर्स्ट में छिपे चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट से भागकर आगरा चला गया था। वह पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है।
उस पर संस्थान की 17 छात्राओं ने छेड़छाड, अश्लील हरकत करने व आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया है। छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने चार अगस्त को वसंत कुंज उत्तरी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दी थी।
