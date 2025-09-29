Language
    चैतन्यानंद के कहने पर छात्रा के पिता को दी थी धमकी, दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड से किया गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:08 PM (IST)

    दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में वसंत कुंज पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के सहयोगी हरि सिंह को गिरफ्तार किया। हरि सिंह ने चैतन्यानंद के कहने पर पीड़िता के पिता को शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसे उत्तराखंड से पकड़ा। चैतन्यानंद को पहले ही आगरा से गिरफ्तार किया जा चुका है।

    चैतन्यानंद के कहने पर पीड़िता के पिता को शिकायत वापस लेने की धमकी देने वाला गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के एक सहयोगी को उत्तराखंड में बागेश्वर से गिरफ्तार किया है।

    आरोपी का नाम हरि सिंह कोपकोटी है। चैतन्यानंद के कहने पर उसने 14 सितंबर को एक पीड़िता के पिता को काॅल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। धमकी देने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

    शनिवार देर रात पहले आगरा के होटल फर्स्ट में छिपे चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वह वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट से फरार चल रहा था। उससे पूछताछ व जांच के बाद सोमवार को हरि सिंह कोपकोटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

    डीसीपी दक्षिण-पश्चिम जिला अमित गोयल के मुताबिक हरि सिंह कोपकोटी उत्तराखंड का रहने वाला है। उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। जांच के दौरान पीड़ित लड़कियों में एक ने बताया था कि 14 सितंबर को उसके पिता को धमकी भरी काॅल मिली थी।

    जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इस बारे में शिकायत की थी। हरि सिंह कोपकोटी बागेश्वर में स्थानीय नगरपालिका में नौकरी करता है। पिछले साल चैतन्यानंद के साथ दिल्ली में उसकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से हरि सिंह, चैतन्यानंद से अक्सर बात करने लगा था।

    14 सितंबर को चैतन्यानंद के कहने पर उसने पीड़िता के पिता को काॅल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है।

    उधर, रिमांड पर चल रहे चैतन्यानंद को सोमवार को आगे की जांच के लिए इंस्टीट्यूट में ले जाया गया। जहां पुलिस उसे कार्यालय और कमरे में लेकर गई, जहां चैतन्यानंद रहता था।

    वहां पर पुलिस ने आरोपी की मौजूदगी में घंटों तलाशी ली और जांच पड़ताल की। इन जगहों से कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए। ज्ञात रहे चैतन्यानंद पांच दिन की पुलिस कस्टडी में है। उस पर संस्थान की 17 छात्राओं ने छेड़छाड, अश्लील हरकत करने व आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगाया है।

    छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने चार अगस्त को वसंत कुंज उत्तरी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी।

    पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में आगरा में डेरा डाले हुए थीं। गिरफ्तारी के डर से वह आगरा में बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था।

