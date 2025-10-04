घर में सेक्स टॉय रखने वाले चैतन्यानंद ने जेल में मांगा, संन्यासी भोजन, वस्त्र और धार्मिक पुस्तकें; सुनवाई 8 को

दिल्ली में 17 से अधिक लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसार्थी ने जेल में संन्यासियों के वस्त्र भोजन और पुस्तकें मुहैया कराने की मांग की है। हाल ही में उसके कमरे से सेक्स टॉय और अश्लील सीडी बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने उसकी याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया है। अदालत ने संन्यासी भोजन और दवाइयों पर अंतरिम आदेश जारी रखा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लगभग 17 से अधिक लड़कियों के शारीरिक शोषण करने के आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसार्थी ने जेल में रहते हुए संन्यासियों के वस्त्र, भोजन और पुस्तकों को मुहैया कराने की मांग की है। हालांकि, हाल ही में आश्रम में उसके कमरे की तलाशी लेने पर वहां से सेक्स टॉय और अश्लील फिल्मों की कई सीडी बरामद की गई थीं। यही नहीं उसके मोबाइल में भी कई आपत्तिजनक चैट आदि बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा दायर दो याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया है। यौन शोषण के आरोपी ने दिल्ली पुलिस की जब्ती मेमो की आपूर्ति के लिए भी निर्देश मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चैतन्यानंद सरस्वती को छेड़छाड़ के मामले में पांच दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। आरोप है कि उन्होंने वसंत कुंज क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्थान में 17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अनिमेष कुमार ने चैतन्यानंद सरस्वती को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।