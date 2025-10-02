चैतन्यानंद की तीन महिला सहयोगी Bound Down, अल्मोड़ा में छात्राओं के साथ गेस्ट हाउस में रुकने का खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने इंस्टीट्यूट में कार्यरत तीन महिला अधिकारी श्वेता शर्मा (एसोसिएट डीन), भावना कपिल (कार्यकारी निदेशक) और काजल (सीनियर फैकल्टी) को पाबंद (Bound Down) कर लिया है।

यानी चैतन्यानंद की इन तीनों महिला सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो नहीं किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस इन्हें जब भी पेश होने के लिए कहेगी, इन्हें आना पड़ेगा।

इन्हें छात्राओं को उकसाने, धमकी देने और सबूत नष्ट करने के आरोप में बाउंड डाउन किया गया है। चैतन्यानंद के निर्देश पर तीनों बहनें छात्राओं को अनुशासन और समय की पाबंदी के नाम पर दबाव बनाती थीं।

तीनों से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है। जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है चैतन्यानंद के बारे में एक से एक कारनामे की जानकारी मिलती जा रही है।

पुलिस टीम ने अल्मोड़ा स्थित एक गेस्ट हाउस का भी दौरा किया जहां चैतन्यानंद कुछ माह पहले कुछ छात्राओं के साथ रुका था। जांच में इसकी पुष्टि हो गई है।

इन तीनों महिलाओं के मोबाइल में कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें चैतन्यानंद ने वाॅट्सएप ग्रुप में छात्राओं की योग तस्वीरों पर अनुचित व अभद्र टिप्पणियां की थी।

पुलिस का कहना है कि चैतन्यानंद का रवैया किसी भी प्रकार के अपराधबोध या पश्चाताप से भरा नहीं है। इसके मोबाइल फोन में कई एयरहोस्टेस की भी पुलिस को तस्वीरें मिलीं थी।

जिसमें उसने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा रखा था। उक्त तस्वीरों को वह अपने मोबाइल में रखे हुए था। ज्ञात रहे बीते सोमवार को वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने चैतन्यानंद के एक सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी को भी बागेश्वर,उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था।