छात्राओं को देता था अलग कमरे, फोन छीनकर थमाता था आईफोन... चैतन्यानंद पर पूर्व छात्र का चौंकाने वाला खुलासा

चैतन्यानंद पर छात्राओं से यौन शोषण के आरोप लगे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व छात्र ने खुलासा किया कि वह 2016 से छात्राओं को टारगेट कर रहा था। उन्हें अलग कमरे दिए जाते थे और उनके फोन छीनकर आईफोन दिए जाते थे। उसके तार दुबई से भी जुड़े हैं और छात्राओं को वहां भेजने की बात करता था। कुछ महिला वार्डन की भूमिका भी संदिग्ध है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी के खिलाफ उसके ही पूर्व छात्र ने एक बड़ा खुलासा किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व छात्र ने दावा किया कि चैतन्यानंद 2016 से ही छात्राओं को टारगेट करता आ रहा था।

छात्राओं को अलग कमरे दिए जाते थे। उनके फोन छीन लिए जाते और बदले में आईफोन दिए जाते थे, लेकिन चैतन्यानंद इस बात पर नियंत्रण रखता था कि वे किससे बात करती हैं। पूर्व छात्र ने बताया कि वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में उसने 2016 में एडमिशन लिया था। उस वक्त चैतन्यानंद ट्रस्टी था। माता-पिता सोचते थे कि कोई सन्यासी चलाता है तो बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलेंगे, लेकिन वह बिल्कुल उल्टा निकला। छात्र के अनुसार चैतन्यानंद का व्यवहार छात्रों और स्टाफ, दोनों के साथ खराब था। वह अक्सर गुस्से में आकर नौकरी तक छीन लेता था, लेकिन छात्राओं के लिए उसका रवैया अलग था। उन्हें क्लास लीडर बनाता था, आयोजनों में बुलाता था और अतिरिक्त सुविधाएं देता था।

छात्र ने बताया कि उसकी एक दोस्त को चैतन्यानंद फाइव-स्टार होटलों में डिनर पर बुलाने लगा। फिर कहा गया कि उसे विदेश और मथुरा इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। सिर्फ एक लड़की को भेजना, यह अजीब था। उस लड़की से कहा गया कि उसे तीन दिन में विदेश के लिए रवाना होता है, जिस पर उसे शक हुआ और उसने संस्थान छोड़ दिया।बाद में उसी छात्रा ने FIR दर्ज कराई।

छात्र के अनुसार जिन लड़कियों पर बाबा की नजर होती, उन्हें विशेष कमरे मिलते थे। उनके पर्सनल फोन ले लिए जाते थे और बदले में आईफोन दिए जाते थे। उनसे कहा जाता कि परिवार से बात मत करो। सारे चैट और मैसेज चैतन्यानंद डिलीट करा देता था