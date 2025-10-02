फरारी के दौरान कहां छिपा फिर रहा था चैतन्यानंद? दिल्ली पुलिस ने कर दिया खुलासा, रोज सामने आ रही नई-नई बातें

छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती के कार्यालय से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। इनमें बराक ओबामा जैसे नेताओं के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीरें अश्लील सीडी और एक सेक्स टॉय शामिल हैं। चैतन्यानंद फरारी के दौरान उत्तराखंड में छिपा था और उसने लड़कियों से चैट करने के लिए एक लंदन सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपित चैतन्यानंद सरस्वती के कार्यालय से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के एक शीर्ष नेता और अन्य नेताओं के साथ फेक फोटो बरामद हुए हैं। बुधवार को पुलिस चैतन्यानंद को एक बार फिर संस्थान में बने उसके निजी आवास व कार्यालय पर लेकर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया।

इस दौरान वहां से पांच अश्लील सीडी व एक सेक्स टाय भी बरामद हुआ है। चैतन्यानंद फरारी के दौरान उत्तराखंड में भी कई जगहों पर छिपा था। ऐसे में पुलिस टीम आरोपित को लेकर बागेश्वर, अल्मोड़ा और उत्तराखंड में अन्य स्थानों पर भी लेकर गई।

चैतन्यानंद के पास से लंदन का एक सिम कार्ड बरामद वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट आफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में पांच दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पूछताछ में रोज नई-नई बातें सामने आ रही हैं।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस टीम चैतन्यानंद को लेकर एक बार फिर संस्थान में बने उसके कार्यालय गई और वहां से आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान चैतन्यानंद के पास से लंदन का एक सिम कार्ड बरामद किया है।

फरारी के दौरान पुलिस ने बचने के लिए वह इसी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। इसी नंबर से उसकी कई लड़कियों के साथ चैट भी मिली है। जांच के दौरान पता चला कि उसने पिछले दिनों भी इसी नंबर से लड़कियों के साथ चैट की थी।

फोन में मिली छात्राओं से की गई आपत्तिजनक चैट पुलिस को जांच के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक चैट्स मिली हैं। एक चैट में वह छात्रा को बेबी कह कर संबोधित कर रहा है। एक मैसेज में उसने लिखा है कि, दुबई के एक शेख को सेक्स पार्टनर की जरूरत है, क्या तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है?

दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कोई नहीं तो चैतन्यानंद लिखता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर। कई बार छात्राएं उसके मैसेज को अनदेखा कर जवाब नहीं देती थीं तो वह बार-बार मैसेज कर उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करता था।