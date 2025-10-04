Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यौन शोषण मामले में घिरे चैतन्यानंद का उत्‍तराखंड कनेक्‍शन, तीन युवतियों से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ

    By santosh bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    अल्मोड़ा में यौन शोषण के आरोपों से घिरे चैतन्यानंद सरस्वती के तार जुड़े होने की खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कसारदेवी क्षेत्र में पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की है जिसमें तीन युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस ने रिसॉर्ट स्वामियों से भी जानकारी जुटाई है। हालांकि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    यौन शोषण मामले में घिरा चैतन्यानंद पहुंचा था कसारदेवी. File Photo

    संस, जागरण, अल्मोड़ा । छात्राओं से यौन शोषण के मामले में घिरे चैतन्यानंद सरस्वती के तार अल्मोड़ा से भी जुड़े होने की खबर दिनभर चर्चाओं में रही। बताया जा रहा है कि यौन शोषण का आरोपित कसारदेवी क्षेत्र में रुका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कसारदेवी से तार जुड़े होने के चलते दिल्ली पुलिस टीम ने यहां पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की है। वहीं मामले में तीन छात्राओं से भी पूछताछ की बातें सामने आ रही है। यौन शोषण मामले में घिरे चैतन्यानंद सरस्वती के मामले में दिल्ली पुलिस का अल्मोड़ा पहुंचने और यहां कई लोगों से पूछताछ करने की खबर दिनभर चर्चा का विषय बनी रही।

    दिल्‍ली पुलिस से जुटाए सबूत

    बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अल्मोड़ा पहुंचकर कई लोगों से इस मामले में जानकारी जुटाई और सबूत भी एकत्र किए हैं। मुख्यालय और आसपास स्थित रिजार्ट स्वामियों से भी मामले को लेकर जानकारी ली। उनके यहां छात्राओं के साथ आने की पुष्टि की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के यहां आने की बात पर अधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है।

    अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो बताया जाएगा।