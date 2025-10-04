अल्मोड़ा में यौन शोषण के आरोपों से घिरे चैतन्यानंद सरस्वती के तार जुड़े होने की खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कसारदेवी क्षेत्र में पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की है जिसमें तीन युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस ने रिसॉर्ट स्वामियों से भी जानकारी जुटाई है। हालांकि अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

संस, जागरण, अल्मोड़ा । छात्राओं से यौन शोषण के मामले में घिरे चैतन्यानंद सरस्वती के तार अल्मोड़ा से भी जुड़े होने की खबर दिनभर चर्चाओं में रही। बताया जा रहा है कि यौन शोषण का आरोपित कसारदेवी क्षेत्र में रुका था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कसारदेवी से तार जुड़े होने के चलते दिल्ली पुलिस टीम ने यहां पहुंचकर कई लोगों से पूछताछ की है। वहीं मामले में तीन छात्राओं से भी पूछताछ की बातें सामने आ रही है। यौन शोषण मामले में घिरे चैतन्यानंद सरस्वती के मामले में दिल्ली पुलिस का अल्मोड़ा पहुंचने और यहां कई लोगों से पूछताछ करने की खबर दिनभर चर्चा का विषय बनी रही।

दिल्‍ली पुलिस से जुटाए सबूत बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अल्मोड़ा पहुंचकर कई लोगों से इस मामले में जानकारी जुटाई और सबूत भी एकत्र किए हैं। मुख्यालय और आसपास स्थित रिजार्ट स्वामियों से भी मामले को लेकर जानकारी ली। उनके यहां छात्राओं के साथ आने की पुष्टि की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के यहां आने की बात पर अधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है।