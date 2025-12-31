नवादा मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने बस का इंतजार कर रहे दो लोगों को कुचला, महिला की मौत

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका के उत्तम नगर थानाक्षेत्र के अंतर्गत नवादा मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने बस का इंतजार कर रहे दो लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 50 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। द्वारका जिले के डीसीपी ने बताया कि यह घटना 27 दिसंबर की सुबह करीब 06:15 बजे पुलिस को नवादा मेट्रो स्टेशन के पास दुर्घटना की सूचना मिली।

मौके पर पहुंची पीसीआर टीम ने तुरंत घायलों को माता रूप रानी मग्गो अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक महिला की पहचान मोहन गार्डन निवासी ममता स्वरूप (50) के रूप में हुई है। वह नवादा गांव बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थीं, तभी एक सफेद रंग की कार ने उन्हें और पास खड़े एक अन्य व्यक्ति मनमीत सिंह (57) को जोरदार टक्कर मार दी।

ममता स्वरूप की हालत इतनी नाजुक थी कि वह बयान देने की स्थिति में भी नहीं आ सकीं और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, घायल मनमीत सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। हादसे के तुरंत बाद क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें।