    नवादा मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने बस का इंतजार कर रहे दो लोगों को कुचला, महिला की मौत

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    द्वारका के उत्तम नगर थानाक्षेत्र में नवादा मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार ने बस का इंतजार कर रही ममता स्वरूप (50) और मनमीत सिंह (57) को कुचल द ...और पढ़ें

    Hero Image
    Road Accident

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका के उत्तम नगर थानाक्षेत्र के अंतर्गत नवादा मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने बस का इंतजार कर रहे दो लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 50 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। द्वारका जिले के डीसीपी ने बताया कि यह घटना 27 दिसंबर की सुबह करीब 06:15 बजे पुलिस को नवादा मेट्रो स्टेशन के पास दुर्घटना की सूचना मिली।

    मौके पर पहुंची पीसीआर टीम ने तुरंत घायलों को माता रूप रानी मग्गो अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक महिला की पहचान मोहन गार्डन निवासी ममता स्वरूप (50) के रूप में हुई है। वह नवादा गांव बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थीं, तभी एक सफेद रंग की कार ने उन्हें और पास खड़े एक अन्य व्यक्ति मनमीत सिंह (57) को जोरदार टक्कर मार दी।

    ममता स्वरूप की हालत इतनी नाजुक थी कि वह बयान देने की स्थिति में भी नहीं आ सकीं और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, घायल मनमीत सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। हादसे के तुरंत बाद क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें।

    पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर, घटना स्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज खगालनी शुरू की। तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने आरोपी चालक का पता लगा उसे तिलक नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पता चला आरोपी 20 वर्षीय युवक उक्त सफेद कार का मालिक भी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

