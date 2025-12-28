महीनों से बंद कराला की महिला लाइब्रेरी पर आज तक लटका ताला, छत टपकने पर मरम्मत के बजाए प्रशासन ने कर दिया बंद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। गत जुलाई महीने में मानसून वर्षा के दाैरान जलजमाव और छत से पानी टपकने के कारण बंद हुई कराला गांव की महिला लाइब्रेरी पर आज भी ताला लटका है। मरम्मत कार्य कराने के बजाय डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) व जिला प्रशासन ने इस लाइब्रेरी को बंद कर दिया।

कराला और आसपास के क्षेत्र में इकलौती इस सरकारी लाइब्रेरी के बंद हाेने से छात्राएं परेशान हैं। गांव की लगभग 150 छात्राओं को मोटी फीस देकर निजी लाइब्रेरी की ओर रुख करना पड़ रहा है। उत्तर-पश्चिम जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि डीडीए व संबंधित एजेंसी से बात की जाएगी। जो भी समस्या हैं, उसे दूर कर अगले 15 दिन में लाइब्रेरी फिर से शुरू कराई जाएगी।

4 वर्ष पहले शुरू हुई थी लाइब्रेरी कराला गांव के भगतसिंह पार्क में चार वर्ष पहले लाइब्रेरी शुरू की गई थी। इस लाइब्रेरी में कराला के अलावा रामा विहार, उत्सव विहार, कंझावला, लाडपुर व अन्य क्षेत्रों की लड़कियां भी पढ़ने के लिए आती थीं। गत जुलाई महीने में वर्षा के दौरान लाइब्रेरी की छत से पानी टपकने लगा।