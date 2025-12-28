दिल्ली सरकार का प्रदूषण पर एक और वार, 5100 महिलाओं को मिला उज्ज्वला उपहार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। त्यागराज स्टेडियम में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। कुल 5100 महिलाओं को सिलेंडर व पूरा उज्ज्वला सेट वितरित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर मां-बहन के जीवन में सम्मान, स्वास्थ्य और स्वच्छता का उजाला फैलाने वाला एक सशक्त अभियान है। साथ ही प्रदूषण के खिलाफ जंग में निर्णायक भी साबित हो रहा है।



उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2014 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक देशभर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिल चुका है। दिल्ली में भी अब तक लगभग 2.6 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना महिलाओं के चेहरे पर सुकून और आत्मसम्मान की चमक लेकर आती है। उज्ज्वला कनेक्शनों के वितरण से दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मिशन को दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है। एक ओर लकड़ी और कोयले से जलने वाले पारंपरिक चूल्हों के धुएं से होने वाली बीमारियों से माताओं और बहनों को राहत मिलेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।