दक्षिणी दिल्ली के इन दो इलाकों में खुलीं दो नई अटल कैंटीन, सांसद बांसुरी स्वराज ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को दो अटल कैंटीन का लोकार्पण सांसद बांसुरी स्वराज ने किया गया। पहली कैंटीन शेख सराय फेज-एक स्थित जगदंबा कैंप के पास तो दूसरी कैंटीन डीडीए फ्लैट्स कालकाजी में खुली।

विधायक शिखा राय ने बताया कि पहले दिन दोनों कैंप में लोगों को नि:शुल्क भोजन का वितरण किया गया। दिल्ली की भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, वो दस महीने के भीतर ही धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। अटल कैंटीन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती भी है।