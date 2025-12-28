Language
    दक्षिणी दिल्ली के इन दो इलाकों में खुलीं दो नई अटल कैंटीन, सांसद बांसुरी स्वराज ने किया उद्घाटन

    By Rais Rais Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    सांसद बांसुरी स्वराज ने दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में दो अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। ये कैंटीन शेख सराय फेज-एक और डीडीए फ्लैट्स ...और पढ़ें

    Hero Image

    दक्षिणी दिल्ली में खुली दो नई अटल कैंटीन।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को दो अटल कैंटीन का लोकार्पण सांसद बांसुरी स्वराज ने किया गया। पहली कैंटीन शेख सराय फेज-एक स्थित जगदंबा कैंप के पास तो दूसरी कैंटीन डीडीए फ्लैट्स कालकाजी में खुली।

    विधायक शिखा राय ने बताया कि पहले दिन दोनों कैंप में लोगों को नि:शुल्क भोजन का वितरण किया गया। दिल्ली की भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, वो दस महीने के भीतर ही धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। अटल कैंटीन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती भी है।

    उन्होंने बताया कि दिल्ली की बाकी कैंटीन की तरह इन दोनों में भी पांच रुपये में भोजन की व्यवस्था है। लंच और डिनर में 500-500 थाली का प्रबंध किया गया है। मांग बढ़ने पर थालियों की संख्या में वृद्धि भी की जाएगी। इस अवसर पर डीडीए फ्लैट्स कालकाजी आरडब्ल्यू अध्यक्ष टीएम कुमार, सचिव मनोज थंडानी समेत रोहित अरोड़ा उपस्थित रहे।