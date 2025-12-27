IndiGo की फ्लाइट 20 घंटे लेट, पैसेंजर ने एक्स पर मांगा होटल और मुआवजा; पढ़ें क्या है DGCA का नियम?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में छाये घने कोहरे ने हवाई यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दृश्यता कम होने के कारण शनिवार को कई उड़ानें प्रभावित हुईं। इसी बीच, इंडिगो एयरलाइंस के एक यात्री ने फ्लाइट में करीब 20 घंटे की देरी होने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी नाराजगी जताई है।

हेली वेली नामक यात्री ने एक्स पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी इंडिगो फ्लाइट, जो गुवाहाटी-दिल्ली-जोधपुर मार्ग पर थी, उसे कोहरे के कारण रीशेड्यूल कर दिया गया। यात्री के अनुसार, 27 दिसंबर की उड़ान अब 28 दिसंबर को पहुंचेगी। इस 20 घंटे की देरी के कारण यात्री की एक महत्वपूर्ण मीटिंग छूट गई। यात्री का आरोप है कि एयरलाइंस ने रात भर के ठहराव के बावजूद होटल की सुविधा प्रदान नहीं की।

हेली वेली ने अपने पोस्ट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एअरसेवा और इंडिगो को टैग कर मुआवजे की मांग की। दूसरी ओर इंडिगो एयरलाइंस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया था।