दिल्ली में कोहरे और स्मॉग का डबल अटैक: IGI एयरपोर्ट पर 100 विमानों ने देरी से भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दो दिनों की मामूली राहत के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर घने कोहरे और स्मॉग ने दस्तक दी। छाए कोहरे की चादर के कारण शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आइजीआई) एयरपोर्ट पर विमानों की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित हुई। सुबह के व्यस्ततम घंटों में विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, शनिवार सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे के बीच कोहरा सबसे घना रहा। इस दौरान रनवे विजिबिलिटी गिरकर 50 से 100 मीटर के बीच रह गई। नियमों के मुताबिक, सुरक्षित उड़ान भरने के लिए विजिबिलिटी का स्तर कम होने के कारण कई विमानों को रनवे पर ही इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ उड़ानों को कैट-III बी तकनीक की मदद से संचालित किया गया।