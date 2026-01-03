दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो यात्रियों का जमकर हंगामा, पूर्णिया की फ्लाइट बार-बार रद होने से भड़के लोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) हवाई अड्डे पर शनिवार को उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए, जब इंडिगो की दिल्ली से पूर्णिया जाने वाली उड़ान में लगातार देरी और रद होने से यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बोर्डिंग काउंटर पर हंगामा किया।

यात्रियों के अनुसार, इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई 9076 पिछले दो दिनों से बाधित चल रही है। शुक्रवार को उड़ान रद होने के बाद यात्रियों ने किसी तरह अपने टिकट रिशेड्यूल कराए थे, लेकिन शनिवार को भी उड़ान तय समय पर रवाना नहीं हो सकी। लगातार दूसरे दिन यात्रा प्रभावित होने से यात्रियों और ग्राउंड स्टाफ के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

हंगामे के दौरान यात्रियों ने एयरलाइंस पर गुमराह करने के आरोप लगाए। यात्रियों का कहना है कि पहले खराब मौसम और कम दृश्यता को देरी का कारण बताया गया, जबकि बाद में ग्राउंड स्टाफ ने पायलट की अनुपलब्धता की जानकारी दी। देरी के कारणों में एयरलाइंस द्वारा सही जानकारी नहीं देने से यात्रियों का आक्रोश और बढ़ गया।

इंडिगो की सफाई और परिचालन संकट इधर इंडिगो ने शनिवार सुबह अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल पर एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को आगाह किया था कि कोहरे और कम दृश्यता के चलते कई उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरलाइन इस समय पहले से ही गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना कर रही है।



गौरतलब हो कि दिसंबर की शुरुआत में पायलटों के लिए ड्यूटी और विश्राम से जुड़े नए नियम (एफडीटीएल) लागू होने के बाद एक ही दिन में करीब 1,600 उड़ानें रद हुई थीं। 10 दिसंबर से शुरू हुए कोहरे के मौसम के बाद से उड़ान परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है।

आधिकारिक तौर पर फॉग विंडो घोषित नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी की अवधि को आधिकारिक तौर पर फॉग विंडो घोषित किया है। इस दौरान कम दृश्यता के कारण उड़ान संचालन में बाधाएं आती हैं, लेकिन बार-बार उड़ानों के रद होने से एयरलाइन की प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।



दूसरी ओर इस दौरान शनिवार को इस घटना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर यात्रियों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए एयरलाइन के प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कई यूजर्स ने एयरपोर्ट के बोर्डिंग काउंटर पर हो रहे हंगामे और यात्रियों की एयरलाइन स्टाफ के साथ तीखी बहस के वीडियो भी पोस्ट किए हैं।