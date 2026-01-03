कोहरे की मार: IGI एयरपोर्ट पर 72 उड़ानें रद, 400 से अधिक फ्लाइट्स में हुई देरी

जगरण संवाददता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे और बेहद कम दृश्यता ने हवाई यातायात को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आइजीआई) हवाई अड्डे पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां 72 उड़ानों को रद करना पड़ा। इनमें 34 आगमन और 38 प्रस्थान की उड़ानें शामिल हैं।

सुबह 9:00 बजे के बाद दृश्यता में मामूली सुधार हुआ और यह 150-200 मीटर तक पहुंची, जिसके बाद कैट-III नेविगेशन सिस्टम की मदद से विमानों की आवाजाही धीमी गति से बहाल हो सकी। लेकिन यह सामान्य उड़ान परिचालन के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोपहर 12:00 बजे के बाद कोहरे की चादर छंटनी शुरू हुई, उड़ाने सामान्य हो सकी।



इस दौरान खराब मौसम और रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की स्थिति न होने के कारण 4 विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। इन विमानों को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद पायलटों को निर्देश देकर उन्हें नजदीकी हवाई अड्डों जयपुर और लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया।



उड़ानों के रद्द होने और घंटों की देरी के कारण हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष रूप से इंडिगो जैसी एयरलाइंस के काउंटरों पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप था कि उन्हें उड़ानों के रद्द होने की सूचना समय पर नहीं दी गई, जिससे उन्हें कड़ाके की ठंड में बच्चों और बुजुर्गों के साथ परेशान होना पड़ा।