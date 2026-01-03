Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोहरे की मार: IGI एयरपोर्ट पर 72 उड़ानें रद, 400 से अधिक फ्लाइट्स में हुई देरी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:00 PM (IST)

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। शनिवार को 72 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आईजीआई एयरपोर्ट पर 72 उड़ानों को रद करना पड़ा।

    जगरण संवाददता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे और बेहद कम दृश्यता ने हवाई यातायात को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आइजीआई) हवाई अड्डे पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां 72 उड़ानों को रद करना पड़ा। इनमें 34 आगमन और 38 प्रस्थान की उड़ानें शामिल हैं।

    मौसम की मार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दृश्यता कम होने के कारण 400 से अधिक विमानों ने घंटों की देरी से उड़ान भरी, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा।

    हवाई अड्डा प्रबंधन के अनुसार शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर मौसम की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण रही। रनवे पर दृश्यता तड़के 4:00 बजे से सुबह 8:30 बजे तक शून्य से 50 मीटर के बीच दर्ज की गई। यह समय विमान संचालन के लिए सबसे कठिन रहा।

    WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.57.06

    सुबह 9:00 बजे के बाद दृश्यता में मामूली सुधार हुआ और यह 150-200 मीटर तक पहुंची, जिसके बाद कैट-III नेविगेशन सिस्टम की मदद से विमानों की आवाजाही धीमी गति से बहाल हो सकी। लेकिन यह सामान्य उड़ान परिचालन के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोपहर 12:00 बजे के बाद कोहरे की चादर छंटनी शुरू हुई, उड़ाने सामान्य हो सकी।

    इस दौरान खराब मौसम और रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की स्थिति न होने के कारण 4 विमानों को डायवर्ट करना पड़ा। इन विमानों को दिल्ली में उतरने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद पायलटों को निर्देश देकर उन्हें नजदीकी हवाई अड्डों जयपुर और लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया।

    उड़ानों के रद्द होने और घंटों की देरी के कारण हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष रूप से इंडिगो जैसी एयरलाइंस के काउंटरों पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों का आरोप था कि उन्हें उड़ानों के रद्द होने की सूचना समय पर नहीं दी गई, जिससे उन्हें कड़ाके की ठंड में बच्चों और बुजुर्गों के साथ परेशान होना पड़ा।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में निजी वाहनों की बिक्री का टूटा रिकॉर्ड, आर्थिक खुशहाली की चमक में छिपा खतरा