दिल्ली में निजी वाहनों की बिक्री का टूटा रिकॉर्ड, आर्थिक खुशहाली की चमक में छिपा खतरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में 2025 में वाहन बिक्री ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन यह खुशी की बजाय चिंता का विषय है। यह रिकॉर्ड बिक्री निजी वाहनों में हुई है। वहीं सार्वजनिक परिवहन की दिशा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे शहर की भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है, जबकि राजधानी पहले से ही खराब हवा की समस्या से जूझ रहे हैं।

2025 में दिल्ली में कुल 8 लाख 16 हजार 51 नए वाहनों का पंजीकरण हुआ। इनमें से लगभग 7.2 लाख निजी वाहन थे। यह दर्शाता है कि अधिकांश खरीदारों ने निजी वाहनों को प्राथमिकता दी। इनमें से करीब 75% वाहन पेट्रोल पर चलने वाले थे, जिसमें 3.89 लाख पेट्रोल-ओनली और 1.99 लाख पेट्रोल या एथेनॉल वाहन शामिल हैं।

इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के भारत मैनेजिंग डायरेक्टर अमित भट्ट ने कहा, "हालांकि हम डीजल को कम करने में सफल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल अभी भी मौजूद है और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को बढ़ावा देने की जरूरत है। निजी पेट्रोल वाहनों पर इतनी ज्यादा निर्भरता दर्शाती है कि कुल बिक्री बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली की भीड़भाड़ और प्रदूषण की चुनौतियां सुधरने की बजाय और खराब हो सकती हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सड़कों पर ज्यादा वाहन, चाहे वे किसी भी ईंधन पर चलें, हमेशा भीड़भाड़ बढ़ाते हैं। हालांकि, इंटरनल कंबशन इंजन वाले वाहन हवा की गुणवत्ता पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। कुल वाहन पंजीकरण में इतनी वृद्धि यह संकेत देती है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अभी भी इतनी आकर्षक या विश्वसनीय नहीं है कि लोग अपने निजी वाहनों को घर पर छोड़ दें या नए वाहन खरीदने से बचें।"

एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के फैकल्टी अनिल छिकारा ने कहा, "सरकार द्वारा एथेनॉल ब्लेंडिंग को अनिवार्य करने के कारण आज बिकने वाले अधिकांश नए पेट्रोल वाहन डिफॉल्ट रूप से एथेनॉल वाले हैं, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं।"

ईवी-सीएनजी वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि उन्होंने कहा, "पेट्रोल और पेट्रोल-एथेनॉल को एक ही श्रेणी में रखना चाहिए। खरीदार अलग निर्णय नहीं ले रहे; वे सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। ईवी पॉलिसी को बेहतर तरीके से बढ़ावा देने की जरूरत है।"

हालांकि इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी पेट्रोल से चलने वाले निजी वाहनों की तुलना में अभी भी छोटी है। महीने-दर-महीने की बिक्री में जनवरी से सितंबर तक स्थिरता दिखी। लेकिन अक्टूबर में पंजीकरण 1.14 लाख तक पहुंच गया और नवंबर में 88,804 हो गया।

वाहन की श्रेणी कुल पंजीकरण ईंधन का प्रकार प्रमुख उपयोग (निजी/सार्वजनिक) बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशत) विकास के मुख्य कारक दोपहिया (मोटर साइकिल और स्कूटर) 5,31,000 पेट्रोल/इथेनॉल/ईवी निजी लगभग 65% त्योहारी सीजन, ऋण उपलब्धता, पोस्ट-कोविड निजी यात्रा प्राथमिकता चार पहिया (कार और एसयूवी) 1,90,000 पेट्रोल/डीजल/हाइब्रिड निजी लगभग 23% बढ़ती क्रय शक्ति, मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, आसान ऑटो ऋण इलेक्ट्रिक रिक्शा 44,362 ईवी (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक (अंतिम मील गतिशीलता) लगभग 5.4% अंतिम मील कनेक्टिविटी की मांग और शहरी रसद बसें 2,810 सीएनजी/ईवी सार्वजनिक 0.34% सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्तता के कारण कम बिक्री माल वाहक (गुड्स कैरियर) स्रोत में संख्या स्पष्ट नहीं डीजल/सीएनजी/ईवी सार्वजनिक/व्यावसायिक स्रोत में उपलब्ध नहीं शहरी रसद में वृद्धि अक्टूबर-नवंबर में सर्वाधिक बिक्री विशेषज्ञों और अधिकारियों ने इस वृद्धि को त्योहारी सीजन, आकर्षक छूट, नए मॉडल के लॉन्च करने, जीएसटी में कमी और आसान फाइनेंसिंग सुविधा से जोड़ा है। सिर्फ अक्टूबर-नवंबर में पूरे साल का एक चौथाई हिस्सा बिक गया। दिल्ली के व्हीकल मार्केट में मोटरसाइकिल और स्कूटर का दबदबा है, जिनके 5.31 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए, जो कुल बिक्री का लगभग दो-तिहाई है। चार-पहिया वाहन, जैसे कार और एसयूवी 1.9 लाख के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जो मध्यम वर्ग के बढ़ते सपनों और सामर्थ्य को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक रिक्शा (44,362) और माल ढुलाई वाले वाहन भी उल्लेखनीय संख्या में बिके, जो लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को दर्शाता है।