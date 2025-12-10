IndiGo Crisis: फ्लाइट कैंसिल होने से 25 सदस्यीय परिवार दिल्ली में फंसा, जेब पर पड़ा दोहरा आर्थिक प्रहार
दिल्ली में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण 25 सदस्यों का एक परिवार फंस गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से दोहरा नुकसान हुआ है। फ्लाइट रद्द होने स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चेन्नई निवासी फैजल और उनका 25 सदस्यीय बड़ा परिवार उत्तराखंड के हिल स्टेशनों के एक सप्ताह के भ्रमण से लौटने के बाद मंगलवार को दिल्ली में फंस गया। उन्हें उस समय बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि चेन्नई के लिए उनकी शाम 4 बजे की निर्धारित उड़ान रद हो गई है। मजबूरी में उन्हें लगभग दोगुनी कीमत चुकाकर 11 दिसंबर को हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली अगली फ्लाइट का टिकट लेना पड़ा।
सिंगापुर में एक कंसल्टेंट कंपनी में कार्यरत फैजल, जो अपनी पत्नी सहित परिवार के 24 सदस्यों के साथ 30 नवंबर को चेन्नई में हुए शादी समारोह में शामिल होने के बाद इस भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने बात करते हुए अपनी इस स्थिति को दोहरा आर्थिक प्रहार बताया है।
फैजल ने कहा कि, उड़ान के रद होने से एक तो उन्हें दोगुनी कीमत पर हवाई टिकट लेना पड़ा है। दूसरा, अब उन्हें 11 दिसंबर तक यानी अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली में सभी 25 लोगों के लिए ठहरने, खाने-पीने और दिल्ली से गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट तक जाने के लिए परिवहन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।
परिवार में 10 बच्चों के साथ बुजुर्ग सदस्य भी शामिल हैं, जो पहले ही भ्रमण के कारण काफी थके हुए हैं। फ्लाइट रद होने और अगले तीन दिन तक दिल्ली में रुकने की मजबूरी ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। फैजल ने कहा कि वह निराश हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।