इंडिगो संकट में पूर्वोत्तर रेलवे ने चला दी आठ क्लोन स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग शुरू होते ही भर गई सीटें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो संकट में पूर्वोत्तर रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के लिए मुख्यालय गोरखपुर से चार और वाराणसी से चार कुल आठ क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। लेकिन, यह ट्रेनें भी कम पड़ गई हैं। टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही ट्रेनें फुल हो गईं। विलंब करने वाले लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाया। लोग अभी भी स्पेशल ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की राह कठिन हो गई है। ट्रेनों का आरक्षित टिकट नहीं मिल रहा। 24 दिसंबर तक लगभग सभी श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वेटिंग आरक्षित टिकट के लिए मारामारी मची है।

गोरखधाम की लाइन तो कम होने का नाम नहीं ले रही। प्लेटफार्म नंबर नौ पर घंटो लाइन लगाने के बाद भी सीट नहीं मिल पा रही। जनरल बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं बच रही। लोग गैलरी और गेटों पर खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। आरक्षित कोचों की स्थिति यह है कि टिकट ही नहीं नहीं मिल रहा। 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस के स्लीपर और एसी सेकेंड में 15 तक नो रूम हैं। 11 दिसंबर को एसी थर्ड में 135 वेटिंग है। 22537 कुशीनगर एक्सप्रेस में 24 तक स्लीपर और एसी सेकेंड क्लास में नो रूम हैं। अवध एक्सप्रेस में तो 24 दिसंबर तक किसी भी क्लास का टिकट नहीं मिल रहा है।



यात्रियों के लिए गोरखधाम में तैनात होंगे दो रेलकर्मी

12555 गोरखधाम एक्सप्रेस की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन प्रबंधन ने वाणिज्य विभाग के दो रेलकर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। दोनों रेलकर्मी गोरखधाम के यात्रियों को टिकटों से संबंधित सहायता प्रदान करेंगे। सुरक्षा को देखते हुए दर्जनों सुरक्षा बल के जवान तैनात रहते हैं। दरअसल, गोरखधाम से दिल्ली जाने वाले यात्री सीट ही नहीं टिकट और कोचों को लेकर भी परेशान रहते हैं। प्लेटफार्म नंबर नौ पर उन्हें कोई समुचित सुझाव या सहायता नहीं मिल पाती है।