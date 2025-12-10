Language
    इंडिगो संकट में पूर्वोत्तर रेलवे ने चला दी आठ क्लोन स्पेशल ट्रेनें, बुकिंग शुरू होते ही भर गई सीटें

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:48 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने इंडिगो संकट के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए आठ क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों में बुकिंग शुरू होते ही सीटें भर गईं। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोरखपुर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो संकट में पूर्वोत्तर रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के लिए मुख्यालय गोरखपुर से चार और वाराणसी से चार कुल आठ क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। लेकिन, यह ट्रेनें भी कम पड़ गई हैं। टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही ट्रेनें फुल हो गईं। विलंब करने वाले लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाया। लोग अभी भी स्पेशल ट्रेन की डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की राह कठिन हो गई है। ट्रेनों का आरक्षित टिकट नहीं मिल रहा। 24 दिसंबर तक लगभग सभी श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वेटिंग आरक्षित टिकट के लिए मारामारी मची है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखधाम की लाइन तो कम होने का नाम नहीं ले रही। प्लेटफार्म नंबर नौ पर घंटो लाइन लगाने के बाद भी सीट नहीं मिल पा रही। जनरल बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं बच रही। लोग गैलरी और गेटों पर खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। आरक्षित कोचों की स्थिति यह है कि टिकट ही नहीं नहीं मिल रहा। 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस के स्लीपर और एसी सेकेंड में 15 तक नो रूम हैं। 11 दिसंबर को एसी थर्ड में 135 वेटिंग है। 22537 कुशीनगर एक्सप्रेस में 24 तक स्लीपर और एसी सेकेंड क्लास में नो रूम हैं। अवध एक्सप्रेस में तो 24 दिसंबर तक किसी भी क्लास का टिकट नहीं मिल रहा है।

    यात्रियों के लिए गोरखधाम में तैनात होंगे दो रेलकर्मी
    12555 गोरखधाम एक्सप्रेस की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन प्रबंधन ने वाणिज्य विभाग के दो रेलकर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। दोनों रेलकर्मी गोरखधाम के यात्रियों को टिकटों से संबंधित सहायता प्रदान करेंगे। सुरक्षा को देखते हुए दर्जनों सुरक्षा बल के जवान तैनात रहते हैं। दरअसल, गोरखधाम से दिल्ली जाने वाले यात्री सीट ही नहीं टिकट और कोचों को लेकर भी परेशान रहते हैं। प्लेटफार्म नंबर नौ पर उन्हें कोई समुचित सुझाव या सहायता नहीं मिल पाती है।

    यह भी पढ़ें- IndiGo की तीन उड़ानें रहीं रद, गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की योजनाएं बिगड़ी

    रात को बंद रहेगा उत्तरी गेट का जनरल काउंटर
    यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरी गेट पर स्थित प्लेटफार्म नंबर नौ पर स्थित जनरल टिकट काउंटर रात को बंद कर दिया जाएगा। स्टेशन प्रबंधन का कहना है कि रात नौ बजे के बाद सुबह चार बजे तक काउंटर पर सन्नाटा पसरा रहता है। ऐसे में काउंटर को खुला रखने का कोई औचित्य नहीं है। भीड़ मुख्य गेट पर स्थित टिकट काउंटरों पर रहती है। ऐसे में मुख्य गेट पर एक और अतिरिक्त काउंटर खोल दिया जाएगा।