IndiGo की तीन उड़ानें रहीं रद, गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की योजनाएं बिगड़ी
गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें रद होने से यात्री परेशान रहे। बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता की उड़ानें रद होने की सूचना पहले दी गई थी। कोलकाता जान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो की उड़ानें रद होने की वजह से मंगलवार को भी एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हुए।बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता की उड़ानें रद होने की जानकारी विमानन कंपनी की ओर से पहले दी गई थी लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था व रिफंड के लिए लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे।सबसे ज्यादा परेशानी कोलकाता जाने वाले यात्रियों को हुई जो जिनके पास कोई वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध नहीं थी।
बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता की उड़ानें मंगलवार को बंद रखने की सूचना पहले भेजी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यात्री परेशान दिखे। कई लोग सुबह से एयरपोर्ट और ट्रैवल एजेंटों के चक्कर लगाते रहे, उम्मीद करते हुए कि किसी तरह दूसरी बुकिंग या वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाएगी।अकासा एयर का एक विमान रोजाना बेंगलुरु की उड़ान भरता है,इस घटनाक्रम में टिकटों के लिए काउंटर पर होड़ मची है।
एयरपोर्ट कर्मचारियों के अनुसार, सुबह से लेकर दोपहर तक अकासा एयर के काउंटर पर भीड़ उमड़ी रही और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा।दिल्ली जाने वाले यात्रियों के पास स्पाइसजेट और अकासा जैसी अन्य उड़ानों का विकल्प तो था, लेकिन शेड्यूल बदलने का असर उनके कार्यक्रमों पर साफ दिखा।
कई यात्री मीटिंग, इंटरव्यू, मेडिकल अपाइंटमेंट और आगे की कनेक्टिंग उड़ानें मिस होने को लेकर यात्री चिंतित थे।बुधवार को भी इंडिगो की बेंगलुरु व सुबह की दिल्ली वाली उड़ानें रद रहेंगी।
चार दिन में रद हुई इंडिगो की 11 उड़ानें
एयरपोर्ट पर पिछले चार दिनों से उड़ानों का संचालन बुरी तरह अस्थिर रहा है। अकेले इंडिगो एयरलाइंस ने चार दिनों में कुल 11 उड़ानें रद कर दीं, जबकि कई उड़ानें घंटों देरी से आईं। इस अनिश्चितता ने यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया है।
शनिवार को इंडिगो की हैदराबाद उड़ान रद रही। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु की उड़ानें देर से पहुंचीं।रविवार को मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की दूसरी उड़ान अंतिम क्षण में रद कर दी गईं।सोमवार को सुबह दिल्ली और शाम को बेंगलुरु जाने वाली उड़ान रद कर दीं।एयरलाइन का दावा है कि उड़ान रद होने की सूचना पहले भेजी।मंगलवार को भी इंडिगो की कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली की उड़ानें बंद रहीं।
