    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 16 से रूट बदलकर चलेगी Shalimar-Gorakhpur Special Train

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:11 AM (IST)

    Indian Railway Update: शालीमार-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 16 तारीख से अपने रूट में बदलाव करेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनात ...और पढ़ें

    शालीमार-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। गोरखपुर से शालीमार के बीच संचालित होने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार को करीब 100 मिनट की देरी से रवाना हुई। निर्धारित समय पर न खुल पाने के कारण इसके मंगलवार को भी गंतव्य पर देर से पहुंचने की संभावना है। यात्रियों को विलंब से आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

    उधर, शालीमार से गोरखपुर लौटने वाली इस ट्रेन के संचालन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रेलवे ने सूचना दी है कि 16 दिसंबर से इस ट्रेन का नियमित मार्ग बदल दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न खंडों में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों के कारण यह निर्णय लिया गया है। मार्ग परिवर्तन के बाद ट्रेन अब अपने पुराने रूट की बजाय जौनपुर, शाहगंज, अयोध्या कैंट और मनकापुर होकर गोरखपुर पहुंचेगी।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नई मार्ग व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन कार्यों की प्रगति के अनुरूप इसे कुछ समय तक जारी रखा जा सकता है। मार्ग बदलने से यह ट्रेन मऊ, बेलथारा रोड, सलेमपुर, भटनी और देवरिया सदर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। इससे इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को विकल्पी ट्रेनों पर निर्भर रहना होगा।

    रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले समय और मार्ग की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि विकास कार्य पूरे होने के बाद ट्रेन को पुनः उसके नियमित रूट से संचालित किया जाएगा।