    IGI एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चली फ्लाइट कैंसिल होने की बात, धुरी का दंपती दिल्ली में फंसा

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:48 AM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक दंपती को फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिली, जिसके कारण उन्हें दिल्ली में ही रुकना पड़ा। धुरी के रहने वाले इस दंपती को अ ...और पढ़ें

    आइजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल एक पर डिस्पले बोर्ड में रद हो रही फ्लाइटों की जानकारी लेते हुए। ध्रुव कुमार

    जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। पंजाब के धुरी निवासी संजय कुमार और उनकी पत्नी नीलम रानी को मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर उस समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उन्हें पता चला कि उनकी मॉरीशस की उड़ान रद्द हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एयरलाइंस ने उन्हें इस रद्दीकरण की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। दंपती लगभग 10 हजार रुपये की कैब किराये पर लेकर सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे थे। उड़ान रद्द होने की जानकारी मिलने पर उनकी पूरी योजना चौपट हो गई।

    संजय कुमार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अब तत्काल टिकट की कीमतें दो से तीन गुना महंगी हो गई हैं, जिसे अचानक खरीदना उनके लिए संभव नहीं है।

    स्थिति तब और विकट हो गई जब उन्हें वापस जाने के लिए फिर से लगभग 10 हजार रुपये की कैब बुक करनी होगी। संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी अधिकांश भारतीय मुद्रा को अमेरिकन डॉलर में बदलवा लिया था, क्योंकि उन्हें विदेश जाना था। अब अगर वह इस डॉलर को फिर से भारतीय मुद्रा में बदलवाते हैं, तो एक बड़ी रकम कमीशन में चली जाएगी।

    उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि इस उड़ान के रद्द होने से बिना किसी वजह के मेरे हजारों रुपये बर्बाद हो गए हैं। समय बर्बाद हुआ, यात्रा की परेशानी हुई। कौन इसकी भरपाई करेगा ?

    उन्होंने एयरलाइंस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि एयरलाइंस अपनी वेबसाइट पर जांच करने की अपील कर रही है, जबकि उसे सभी यात्रियों को मैसेज या अन्य माध्यमों से पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। हम जैसे लोग जो हर समय वेबसाइट आदि नहीं जांच करते, उनके लिए तो यह बड़ी परेशानी है। दंपती अब समझ नहीं पा रहा है कि इस अचानक आई मुसीबत में वे क्या करें।