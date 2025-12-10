IGI एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चली फ्लाइट कैंसिल होने की बात, धुरी का दंपती दिल्ली में फंसा

जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। पंजाब के धुरी निवासी संजय कुमार और उनकी पत्नी नीलम रानी को मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर उस समय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उन्हें पता चला कि उनकी मॉरीशस की उड़ान रद्द हो गई है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एयरलाइंस ने उन्हें इस रद्दीकरण की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। दंपती लगभग 10 हजार रुपये की कैब किराये पर लेकर सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे थे। उड़ान रद्द होने की जानकारी मिलने पर उनकी पूरी योजना चौपट हो गई।





संजय कुमार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अब तत्काल टिकट की कीमतें दो से तीन गुना महंगी हो गई हैं, जिसे अचानक खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। स्थिति तब और विकट हो गई जब उन्हें वापस जाने के लिए फिर से लगभग 10 हजार रुपये की कैब बुक करनी होगी। संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी अधिकांश भारतीय मुद्रा को अमेरिकन डॉलर में बदलवा लिया था, क्योंकि उन्हें विदेश जाना था। अब अगर वह इस डॉलर को फिर से भारतीय मुद्रा में बदलवाते हैं, तो एक बड़ी रकम कमीशन में चली जाएगी।