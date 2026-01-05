IGI एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण 68 उड़ानें रद, 125 से अधिक फ्लाइट्स लेट; 7 डायवर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात पूरी तरह चरमरा गया। सुबह से ही एयरपोर्ट के रनवे पर दृश्यता का स्तर चिंताजनक रूप से गिर गया, जिससे विमानों के परिचालन में भारी बाधा उत्पन्न हुई। सोमवार सुबह आइजीआइ रनवे पर विजिबिलिटी गिरकर 0 से 50 मीटर के बीच दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कोहरा इतना घना था कि सामान्य परिचालन असंभव हो गया। इसके कारण दिल्ली से संचालित होने वाली कुल 68 उड़ानें रद करनी पड़ी। हवाई अड्डे पर कैट-III लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू किया गया, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा कारणों से दर्जनों उड़ानों को रोकना पड़ा। उड़ानों में देरी का समय 45 मिनट से लेकर 8.30 घंटे तक का रहा, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से सुबह के समय प्रस्थान करने वाली उड़ानें दोपहर के बाद ही उड़ान भर सकीं, जिससे टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई।

सोमवार रद की गई 68 उड़ानों में इंडिगो की सबसे अधिक 35 उड़ानें थी, जिनमें लेह और श्रीनगर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ कई घरेलू मार्ग शामिल थे। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की लगभग 15 उड़ानें रद रहीं। स्पाइसजेट की खराब विजिबिलिटी और बर्फबारी के चलते 10 उड़ानें रद की गईं। वहीं विस्तार और अकासा की 8 उड़ानें रद हुई है।