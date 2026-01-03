दिल्ली मेट्रो की छोटी पहल बनी बड़ी मिसाल, ईस्ट विनोद नगर स्टेशन को मिला खास अवार्ड

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कहते हैं छोटी लेकिन निरंतर की गई कोशिशों से अक्सर बड़े बदलाव जन्म लेते हैं। पिंक लाइन पर स्थित ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन ने कुछ ऐसी ही पहल की है, जिसने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

ऊर्जा संरक्षण को केवल नीति नहीं, बल्कि रोजमर्रा के संचालन का हिस्सा बनाकर स्टेशन प्रबंधन ने यह साबित कर दिया कि एक छोटा सा शहरी परिवहन केंद्र भी पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकता है। इन्हीं प्रयासों के चलते ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को वर्ष 2025 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में मेट्रो स्टेशनों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई का सम्मान मिला है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने देशभर के मेट्रो स्टेशनों से प्राप्त आवेदनों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन का चयन किया।

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन की छत पर एक सौ पचास किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है। स्टेशन की कुल खपत लगभग 300 किलोवाट है। प्रणाली स्टेशन की कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 49 प्रतिशत भाग पूरा कर रही है।

सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान में भी उल्लेखनीय कमी आई है। यह पहल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है।

प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा बचत का बड़ा बदलाव ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से स्टेशन पर चार सौ पांच पारंपरिक ट्यूब लाइट फिटिंग्स को हटाकर कम बिजली खपत वाली प्रकाश व्यवस्था लगाई गई है। बताया जा रहा है कि 80 और 100 वाट की क्षमता की लाइटों को हटाकर 28 और 14 वाट की एलईडी लाइटें स्थापित की गई हैं।

निरंतर निगरानी और स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन पर सभी प्रमुख विद्युत उपकरणों की ऊर्जा खपत पर नियमित निगरानी रखी जाती है। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कहां सुधार की आवश्यकता है और किस स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। इसी सुनियोजित व्यवस्था के कारण बिना यात्रियों की सुविधा प्रभावित किए लगातार ऊर्जा बचत सुनिश्चित की जा सकी है।