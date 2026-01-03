दिल्ली में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान के लिए शीतकालीन सर्वे शुरू, 15 जनवरी तक घर-घर जाएंगी टीमें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान और उन्हें औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशालय ने शीतकालीन सर्वे शुरू किया है। यह सर्वे 15 जनवरी तक चलेगा, जिसके तहत प्रतिदिन सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक टीमें घर-घर जाकर बच्चों की पहचान करेंगी।

अभियान का मकसद सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना और प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। सर्वे के दौरान बच्चों को चार आयु वर्गों में चिन्हित किया जाएगा। इसमें पांच वर्ष तक, छह से 10 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं।

कभी स्कूल नहीं गए बच्चों पर विशेष नजर विशेष रूप से उन बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा जो या तो कभी स्कूल नहीं गए, बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं या विशेष शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता रखते हैं। इस अभियान में कुल 234 टीमें तैनात की गई हैं, जो सभी जिलों में कार्य करेंगी। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और मध्य दिल्ली समेत सभी क्षेत्रों में सर्वे किया जाएगा।