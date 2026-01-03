दिल्ली में दुकानों के बाहर अवैध ठेले दिखने पर निगम की कार्रवाई; ठेले मालिक नहीं, कट रहे इनके चालान

शुजाउद्दीन, पूर्वी दिल्ली। यमुना नदी के किनारे दुकानों के बाहर अवैध रूप से ठेले लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इन वेंडर्स को काम करने देने के बदले में बड़ी रकम वसूली जा रही है, और यह पैसा सरकारी अधिकारियों तक पहुंच रहा है।

नगर निगम ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने शकूरपुर वार्ड में अतिक्रमण के लिए 25 दुकानदारों को कोर्ट चालान जारी किए हैं। ये वे दुकानदार हैं जिनकी दुकानों के बाहर निगम को फल, सब्जियां और दूसरा सामान बेचते हुए वेंडर्स मिले। निगम ने कार्रवाई करने से पहले वीडियोग्राफी करवाई। यह पहली बार है जब निगम इस तरह की कार्रवाई कर रहा है।

निगम ने यह कार्रवाई शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा के वार्ड में शुरू की। दुकानदार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। निगम का कहना है कि उनके पास सबूत हैं कि दुकानदार हर वेंडर से हर महीने 10,000 से 15,000 रुपये ले रहे हैं, साथ ही रोज़ाना सब्जियां और फल भी ले रहे हैं।

आम जनता इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है और कह रही है कि चालान का असर अतिक्रमण कम होने के रूप में दिखना चाहिए। उन नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सड़कों पर अतिक्रमण देखते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे अतिक्रमण करने वालों का हौसला बढ़ता है।

जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने कहा कि उन्होंने निगम से पहले वार्ड में वीडियोग्राफी करवाने का अनुरोध किया था। यह देखा गया कि वेंडर्स दुकानों के सामने कहां-कहां ठेले लगा रहे थे। कार्रवाई करने से पहले, वेंडर्स से पूछताछ की गई और उनके वीडियो रिकॉर्ड किए गए ताकि पता चल सके कि वे ठेले लगाने के लिए किस दुकानदार और अधिकारी को कितना पैसा दे रहे थे। ज़्यादातर वेंडर्स ने दुकानदारों के नाम बताए।

इसके बाद, जोन के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर आदित्य सिंह को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। निगम ने वार्ड में अलग-अलग जगहों पर दुकानदारों को 25 चालान जारी किए हैं। ये चालान अतिक्रमण के लिए जारी किए गए हैं। यह कोर्ट तय करेगा कि दुकानदारों पर 500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच कितना जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निगम के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि इलाके में कोई अतिक्रमण न हो।