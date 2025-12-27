दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन बम, कई इलाकों में AQI 'खतरनाक' स्तर पर
Delhi AQI दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है, जिससे धुंध की मोटी चादर छा गई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खतरनाक' स् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में वहा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। शनिवार को स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी ढकी नजर आई। आज सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिला।
वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। शुक्रवार सुबह की तरह शनिवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।
यह भी पढ़ें- Delhi Air Pollution: दो दिनों की राहत के बाद फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, एक्यूआई 300 के पार
#WATCH | Delhi | Visuals around Anand Vihar area as a layer of smog engulfs the national capital.— ANI (@ANI) December 27, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 410, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/us2hlGhyyT
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई ने लंबी छलांग लगा ली। वहीं, अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो आनंद विहार का AQI सुबह सात बजे 716 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि वजीरपुर 591 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा में भी कई इलाकों में स्थिती गंभीर रही जहां कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार रहा।
उधर गाजियाबाद के वसुंधरा में भी प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई 455 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।
#WATCH | Delhi | Drone visuals from the AIIMS area as a thick layer of smog blankets the city— ANI (@ANI) December 27, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 270, categorised as 'Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).
Visuals shot at 7.10 am pic.twitter.com/GZvIPmtW5P
शुक्रवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख स्टेशनों की स्थिती
|इलाका
|AQI
|वजीरपुर
|591
|ITI शाहदरा
|495
|वसुंधरा, गाजियाबाद
|455
|सेक्टर-62, नोएडा
|434
|श्रीनिवासपुरी
|424
|चांदनी चौक
|418
|सेक्टर-116, नोएडा
|412
|आनंद विहार
|410
|ओखला
|411
|सेक्टर-1, नोएडा
|409
सोर्स- https://aqicn.org/
दिल्ली-एनसीआर में चल सकेंगे बीएस चार पेट्रोल वाहन
इस समय दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू हैं। इसके तहत बीएस तीन पेट्रोल एवं बीएस चार डीजल वाहनों पर रोक लगी हुई है। बीएस चार पेट्रोल वाहन चल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेप चार हटने के बाद अन्य राज्यों से आने वाले बीएस चार पेट्रोल युक्त हल्के वाहन (एलएमवी) भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।