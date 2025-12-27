Language
    दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन बम, कई इलाकों में AQI 'खतरनाक' स्तर पर

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:08 AM (IST)

    धुंध की मोटी चादर से ढका दिल्ली एनसीआर। फोटो सौजन्य- ANI

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में वहा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। शनिवार को स्मॉग की मोटी चादर से राजधानी ढकी नजर आई। आज सुबह हल्का कोहरा भी देखने को मिला।

    वहीं, हवा रुकने से एक्यूआई फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। उधर, लोगों को ठंड का भी पूरा अहसास हो रहा है। शुक्रवार सुबह की तरह शनिवार को भी ठंड से लोगों के हाथ ठिठुरते रहे।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई ने लंबी छलांग लगा ली। वहीं, अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो आनंद विहार का AQI सुबह सात बजे 716 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि वजीरपुर 591 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा में भी कई इलाकों में स्थिती गंभीर रही जहां कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार रहा।

    उधर गाजियाबाद के वसुंधरा में भी प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई 455 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।

    शुक्रवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख स्टेशनों की स्थिती

    इलाका AQI
    वजीरपुर 591
    ITI शाहदरा 495
    वसुंधरा, गाजियाबाद 455
    सेक्टर-62, नोएडा 434
    श्रीनिवासपुरी 424
    चांदनी चौक 418
    सेक्टर-116, नोएडा 412
    आनंद विहार 410
    ओखला 411
    सेक्टर-1, नोएडा 409

    दिल्ली-एनसीआर में चल सकेंगे बीएस चार पेट्रोल वाहन 

    इस समय दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू हैं। इसके तहत बीएस तीन पेट्रोल एवं बीएस चार डीजल वाहनों पर रोक लगी हुई है। बीएस चार पेट्रोल वाहन चल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेप चार हटने के बाद अन्य राज्यों से आने वाले बीएस चार पेट्रोल युक्त हल्के वाहन (एलएमवी) भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।