दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन बम, कई इलाकों में AQI 'खतरनाक' स्तर पर

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई ने लंबी छलांग लगा ली। वहीं, अलग-अलग इलाकों की बात की जाए, तो आनंद विहार का AQI सुबह सात बजे 716 दर्ज किया गया जो बेहद चिंता का विषय है, जबकि वजीरपुर 591 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नोएडा में भी कई इलाकों में स्थिती गंभीर रही जहां कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार रहा।

उधर गाजियाबाद के वसुंधरा में भी प्रदूषण की स्थिती खतरनाक स्तर पर है जहां एक्यूआई 455 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के अनुसार, अभी प्रदूषण की स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार भी नहीं हैं।