Delhi Air Pollution: दो दिनों की राहत के बाद फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, एक्यूआई 300 के पार
दिल्ली में दो दिन की हल्की राहत के बाद वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 332 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दो दिन की हल्की राहत के बाद राजधानी की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआइ 300 से ऊपर यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में पहुंच गया। महज बीते 24 घंटे के दौरान एक्यूआइ में 98 अंकों की बढ़ोतरी हुई है।
आनंद विहार और बवाना का एक्यूआइ 400 से ऊपर यानी ''गंभीर'' श्रेणी में रहा। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहेगी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआइ 332 रहा। एक दिन पहले गुरुवार को यह 234 यानी ''खराब'' श्रेणी में रहा था। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एक्यूआइ ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहा। दो इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।
वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की गति आमतौर पर दस किमी प्रति घंटे से कम रहेगी। इसके चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी धीमा होगा। हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बना रहेगा। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।
शुक्रवार को ये इलाके सर्वाधिक प्रदूषित
|स्थान
|वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|बवाना
|406
|आनंद विहार
|404
|विवेक विहार
|397
|नरेला
|397
|सोनिया विहार
|385
|रोहिणी
|384
|नेहरू नगर
|383
|डीटीयू
|382
|चांदनी चौक
|374
|अशोक विहार
|371
दिल्ली समेत एनसीआर में चल सकते हैं बीएस चार पेट्रोल वाहन
इस समय दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रेप तीन के प्रतिबंध लागू हैं। इसके तहत बीएस तीन पेट्रोल एवं बीएस चार डीजल वाहनों पर रोक लगी हुई है। बीएस चार पेट्रोल वाहन चल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेप चार हटने के बाद अन्य राज्यों से आने वाले बीएस चार पेट्रोल युक्त हल्के वाहन (एलएमवी) भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
