प्रदूषण को लेकर AAP ने LG सक्सेना पर किया 'गजनी' वाला तंज, निकाला पोस्टर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के प्रदूषण पर चल रही राजनीतिक रस्सकशी के बीच आप ने गुरुवार को एक्स पर एलजी वीके सक्सेना की एक संपादित पोस्टर साझा किया। पोस्टर में आमिर खान अभिनीत फिल्म 'गजनी' के पोस्टर में सक्सेना का चेहरा लगाया गया है।

याद हो कि इस फिल्म का किरदार अल्पकालिक स्मृति हानि से पीड़ित था। आप ने कहा कि सक्सेना यह भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली में सत्ताधारी सरकार है और प्रदूषण संकट को हल करना भी उसी की जिम्मेदारी है।