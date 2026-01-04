Language
    दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी, कई इलाकों में AQI 'बहुत खराब'; IMD का येलो अलर्ट!

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:08 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने शीत लहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में वायु गुण ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कर्तव्य पथ पर कोहरे के बीच 15 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारी करते वायु सेना के जवान। (फोटो सौजन्य - ANI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत भले ही साफ आसमान और बेहतर दृश्यता के साथ हुई हो, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए ठंड और प्रदूषण की परेशानी कम नहीं हुई है। शनिवार के बाद रविवार को भी राजधानी और आसपास के इलाकों में ठंडक बनी हुई है, वहीं हवा की गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई।

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर और मध्य भारत में शीत लहर के और तेज होने के आसार हैं। दिल्ली-एनसीआर में रविवार को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

    जाड़े के साए में बीता शनिवार

    शनिवार को हवा की गति बढ़ने के कारण कोहरे का असर कुछ हद तक कम रहा, हालांकि कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखा गया। दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकली, लेकिन ज्यादातर समय बादल छाए रहे, जिससे दोपहर बाद ठंड और बढ़ गई। कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया।

    शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 4 से 7 जनवरी के बीच दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की स्थिति बनी रह सकती है। जब न्यूनतम तापमान मौसमी औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तब शीत लहर घोषित की जाती है।

    दिल्ली की हवा अब भी खराब

    प्रदूषण के मोर्चे पर भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 297 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। शनिवार को 24 घंटे का औसत AQI 267 रहा था।

    (फोटो सौजन्य - ANI)

    डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का योगदान 10.7 प्रतिशत, आसपास की औद्योगिक इकाइयों का 10.5 प्रतिशत, निर्माण गतिविधियों का 1.6 प्रतिशत और अन्य स्रोतों का 0.8 प्रतिशत रहा।

    रविवार सुबह दिल्ली-एमसीआर के कुछ प्रमुख इलाकों की स्थिती

    रविवार सुबह दिल्ली-NCR के प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र जैसे रोहिणी (AQI 343), जहांगीरपुरी (323), DTU (319) और नरेला (311) सबसे अधिक प्रदूषित हैं, जहां AQI 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में है। इससे सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए।

    शादीपुर (279), चांदनी चौक (269) और अलीपुर (248) में AQI 'बहुत खराब' (Very Poor) स्तर पर है, जबकि वसुंधरा (238), गुरुग्राम का विकास सदन (234) और नोएडा का सेक्टर-125 (201) थोड़ा बेहतर लेकिन अभी भी 'खराब' (Poor) श्रेणी में हैं।

    AQI इलाका
    343 रोहिणी
    323 जहांगीरपुरी
    319 DTU, दिल्ली
    311 नरेला
    279 शादीपुर
    269 चांदनी चौक
    248 अलीपुर
    238 वसुंधरा
    234 विकास सदन, गुरुग्राम
    201 सेक्टर-125, नोएडा

    मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने लोगों को सुबह-शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, मास्क का इस्तेमाल करने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।