    सता रही सर्दी... कोहरे की चपेट में दिल्ली-यूपी, पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटक खुश; इन राज्यों में बड़ा अलर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:56 AM (IST)

    नए साल के पहले सप्ताह में उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर ने जनजीवन अ ...और पढ़ें

    नए साल के पहले सप्ताह में उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल के पहले सप्ताह में उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, जबकि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह मौसमी स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी।

    दिल्ली और एनसीआर और उत्तर प्रदेश

    • घना कोहरा सुबह-शाम छाया रहने से विजिबिलिटी बेहद कम।
    • न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अधिकतम 16-18 डिग्री।
    • शीतलहर की स्थिति अलग-अलग जगहों पर जारी, कोल्ड डे का असर।
    • हवाई और रेल यातायात पर असर, कई उड़ानें देरी से।
    • यूपी के कई जिलों जैसे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में कोहरे से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा।

     पंजाब, हरियाणा

    • इन राज्यों में बहुत घना कोहरा (विजिबिलिटी 50 मीटर से कम) कई जगहों पर।
    • शीतलहर अलग-अलग इलाकों में 4-6 जनवरी तक जारी रहने की संभावना।
    • न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे।

    जम्मू-कश्मीर

    • गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और ऊपरी इलाकों में नए साल पर ताजा बर्फबारी।
    • 'चिल्लई कलां' के दौरान कड़ाकी ठंड, लेकिन पर्यटक बर्फ का मजा ले रहे।
    • 5-6 जनवरी को फिर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना।

    हिमाचल प्रदेश

    • मनाली, रोहतांग पास, लाहौल-स्पीति में हल्की से मध्यम बर्फबारी।
    • शिमला और कुल्लू में ठंड बढ़ी, लेकिन पर्यटक स्थलों पर भीड़।
    • अलग-अलग जगहों पर शीतलहर।

    उत्तर प्रदेश समेत 30 से अधिक जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा

    प्रदेशभर में भीषण ठंड का प्रकोप है। अगले कुछ दिनों तक अभी इससे राहत के आसार नहीं हैं। राजधानी में शनिवार को कोहरा का असर नहीं रहा, लेकिन शीतलहर की वजह से दिन का तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ समेत कई जिलों में अगले तीन दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज समेत लगभग 30 जिलों में घना कोहरा छाने के पूर्वानुमान हैं।

    कई जिलों में कोहरे की वजह से सुबह शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार और सोमवार को न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी और इस दौरान कोहरा भी घना होगा। दो दर्जन से अधिक जिलों में सुबह दृश्यता शून्य हो सकती है। राजधानी सहित पूर्वी एवं मध्य यूपी के कई जिलों में फिलहाल तीन-चार दिन धूप के दर्शन नहीं होंगे।