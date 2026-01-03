Delhi Weather: दिल्ली-NCR में रविवार को छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की गति बढ़ने से शनिवार को भी राजधानी और एनसीआर के अन्य शहरों में कोहरा कम रहा। कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। दिन में कुछ देर के लिए हल्की धूप निकली, लेकिन अधिकांश समय बादल छाए रहे। इस कारण दोपहर बाद ठंडक बढ़ गई।

कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस से लेकर पांच डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। शुक्रवार को भी कुछ इसी तरह का मौसम रहा था। रविवार को सुबह मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने यलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य (19.3 डिग्री सेल्सियस) से 2 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य (6.9 डिग्री सेल्सियस) से 1.2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार, चार से सात जनवरी के बीच शहर के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की स्थिति रह सकती है। शीत लहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान मौसमी औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री कम हो जाए।

सुबह के समय कई स्थानों पर दृश्यता कम रही। सफदरजंग में सुबह साढ़े आठ बजे सबसे कम 800 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। वहीं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता 1100 मीटर रही। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।