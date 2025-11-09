Language
    दिल्ली-NCR में सांसों पर संकट, कई इलाकों में AQI 400 के पार; प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर जुटेंगे लोग

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:05 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है, कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। नागरिक समूह 'वारियर माम्स' और 'माइ राइट टू ब्रीद' के बैनर तले अभियान चला रहे हैं, जिसमें सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर #हेल्पअसब्रीद के साथ अभियान चलाया जा रहा है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा दमघोंटू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में रविवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है।। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राजधानी के विभिन्न इलाकों का एक्यूआई 400 पार कर गया। 9 नवंबर को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 391 दर्ज किया गया है।

    वहीं, दिल्ली के आनंद विहार में 'गंभीर' श्रेणी में एक्यूआई 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में 416, चांदनी चौक में 409, द्वारका में 383, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 358, आईटीओ में 420, लोधी रोड में 377, एम्स के पास 421 और जहांगीरपुरी में 433 रिकॉर्ड किया गया है।

    इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में 421, नोएडा सेक्टर-62 में 410, गुरुग्राम सेक्टर -51 में 260 और फरीदाबाद सेक्टर 11 में 275 दर्ज किया गया है। इससे पहले, शनिवार को दिल्ली देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा और रोहतक की हवा सबसे ‘खराब’रिकॉर्ड की गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 361 दर्ज किया गया था।

    कहां कितना है AQI?

    क्षेत्र एक्यूआई
    आनंद विहार 412
    अलीपुर 415
    अशोक विहार 416
    चांदनी चौक 409
    द्वारका 383
    दिल्ली एयरपोर्ट 358
    आईटीओ 420
    लोधी रोड 377
    एम्स के पास 421
    जहांगीरपुरी 433
    गाजियाबाद 421
    नोएडा 410
    गुरुग्राम 260
    फरीदाबाद 275

     

    साफ हवा के लिए लोग आज होंगे एकजुट

    ‘बेशक सांस नहीं मगर लड़ने का साहस सही’, ‘प्रदूषण से मचा है हाहाकार-निदान करो सरकार’, ‘बच्चे, बूढ़े और जवां सबको चाहिए साफ हवा...’ कुछ ऐसे ही नारों के साथ प्रदूषण के खिलाफ आज रविवार को इंडिया गेट पर एकजुट होकर लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताएंगे। ‘वारियर माम्स’ और ‘माइ राइट टू ब्रीद’ जैसे नागरिक समूहों के बैनर तले प्रदूषित हवा के खिलाफ ये अभियान चलेगा।

    हालांकि, इस विरोध प्रदर्शन को पुलिस की ओर से इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक ही लोग आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। इंटरनेट मीडिया पर इसे लेकर हैशटैग ‘हेल्पअसब्रीद’ के साथ अभियान चलाया जा रहा है। मुहिम से जुड़े लोगों की मांग है कि प्रदूषण को लेकर तत्काल कदम उठाए जाएं। सरकार हेल्थ एडवाइजरी जारी करे और प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर कार्रवाई हो।

