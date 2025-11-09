दिल्ली-NCR में सांसों पर संकट, कई इलाकों में AQI 400 के पार; प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर जुटेंगे लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हवा दमघोंटू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में रविवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है।। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राजधानी के विभिन्न इलाकों का एक्यूआई 400 पार कर गया। 9 नवंबर को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 391 दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, दिल्ली के आनंद विहार में 'गंभीर' श्रेणी में एक्यूआई 412, अलीपुर में 415, अशोक विहार में 416, चांदनी चौक में 409, द्वारका में 383, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 358, आईटीओ में 420, लोधी रोड में 377, एम्स के पास 421 और जहांगीरपुरी में 433 रिकॉर्ड किया गया है।

इसके अलावा गाजियाबाद के वसुंधरा में 421, नोएडा सेक्टर-62 में 410, गुरुग्राम सेक्टर -51 में 260 और फरीदाबाद सेक्टर 11 में 275 दर्ज किया गया है। इससे पहले, शनिवार को दिल्ली देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा और रोहतक की हवा सबसे ‘खराब’रिकॉर्ड की गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 361 दर्ज किया गया था।