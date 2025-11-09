NCR का यह शहर धुएं में डूबा, 449 पर पहुंचा AQI; वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सुबह होते ही लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं। शनिवार सुबह से ही वातावरण में धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच ही रही। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि, समय के साथ दृश्यता में सुधार होता रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, जिले का एक्यूआई 339 दर्ज किया गया, जबकि आईक्यू एयर 272 दर्ज किया गया। दोनों ऐप पर प्रदूषण के अलग-अलग स्तर के कारण लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किसे सही मानें।

सीपीसीबी के समीर ऐप और आईक्यू एयर पर जिले के एक्यूआई में 67 अंकों का अंतर है। समीर ऐप पर वसुंधरा का एक्यूआई सबसे अधिक 393 रहा, जबकि आईक्यू एयर ऐप पर यह मात्र 275 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजी योजनाएं बना रहे हैं।

आईक्यू एयर के अनुसार, संजय नगर में एक्यूआई 449 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। 400 से ऊपर एक्यूआई को गंभीर माना जाता है। वहीं, सीपीसीबी के अनुसार, संजय नगर की स्थिति 307 एक्यूआई के साथ बेहद खराब श्रेणी में है।