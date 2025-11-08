दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंचने से ‘रेड जोन’ में पहुंची राजधानी

Language
    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    दिल्ली के कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार जाने से शहर 'रेड जोन' में पहुंच गया है, जो निवासियों के लिए खतरनाक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जहां कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' है। एनसीआर के शहरों में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी शनिवार को "रेड जोन" में आ गई है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के आंकड़े को पार कर गया। प्रदूषण का यह स्तर दिल्लीवासियों और एनसीआर के लोगों के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 361 दर्ज किया गया, जिससे यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया।

    राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता "गंभीर" (Severe) श्रेणी में रही। वजीरपुर (420), बुराड़ी (418) और विवेक विहार (411) एक्यूआई दर्ज किया गया।

    प्रदूषण स्तर ने चेतावनी की सीमाएं पार कर दीं। बाकी अधिकांश इलाकों में भी वायु गुणवत्ता "बहुत खराब" (Very Poor) श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों में भी हालात बेहतर नहीं रहे।

    नोएडा (354), ग्रेटर नोएडा (336) और गाजियाबाद (339) में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में स्मॉग संकट गहराता जा रहा है।

    दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में भी राजधानी की हवा "बहुत खराब" श्रेणी में ही बनी रहेगी। दीपावाली के बाद से दिल्ली की वायु गुणवत्ता "खराब" से "बहुत खराब" के बीच बनी हुई है और कई मौकों पर "गंभीर" स्तर तक पहुंच गई है।

