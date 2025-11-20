400 के पार पहुंचा AQI, दिल्ली-NCR में छाई जहरीली धुंध; ज्यादातर इलाकों में हालत गंभीर
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, बृहस्पतिवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी गिर गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' कैटेगरी के बिल्कुल करीब है। हवा की कम स्पीड और गिरते तापमान की वजह से राजधानी में जहरीली धुंध छाई हुई है। CPCB के अनुसार वजीरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, जिसका AQI 477 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' कैटेगरी में आता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। राजधानी में धुंध की मोटी परत छाए रहने के साथ हवा बृहस्पतिवार (20 नवंबर) को भी खतरनाक स्थिति में बनी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के दर्ज किया गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 399 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाबी बाग इलाके के आस-पास एक्यूआई 'गंभीर' कैटेगरी में 439, आनंद विहार में 420, बवाना में 438, बुराड़ी में 414, जहांगीरपुरी में 451 और वजीरपुर में 477 दर्ज किया गया है।
बढ़े प्रदूषण में भारत मंडपम में मास्क लगाकर जाते लोग। चंद्र प्रकाश मिश्र
इसके अलावा अलीपुर में एक्यूआई 366, चांदनी चौक में 418, आईटीओ में 400, द्वारका में 411, नरेला में 392 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 348 गाजियाबाद के वसुंधरा में 430, इंदिरापुरम में 428 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 342 दर्ज किया गया है। इससे पहले, बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''गंभीर'' श्रेणी के करीब पहुंच गई थी और शहर का औसत एक्यूआई बढ़कर 392 दर्ज किया गया था।
कहां कितना है एक्यूआई?
|इलाका
|एक्यूआई
|वजीरपुर
|477
|पंजाबी बाग
|439
|आनंद विहार
|420
|बवाना
|438
|बुराड़ी
|414
|जहांगीरपुरी
|451
|अलीपुर
|366
|चांदनी चौक
|418
|आईटीओ
|400
|द्वारका
|411
|नरेला
|392
|नोएडा सेक्टर-62
|348
|गाजियाबाद (वसुंधरा)
|430
|गाजियाबाद (इंदिरापुरम)
|428
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|342
उल्लेखनीय है कि सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' होता है।
यह भी पढ़ें- AQI आंकड़ों के बाद अब दिल्ली में प्रदूषकों की हिस्सेदारी पर उठे सवाल, गलत साबित हो रहे DSS के पूर्वानुमान
यह भी पढ़ें- दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं लगे ग्रेप चार के प्रतिबंध, सीएक्यूएम ने जारी किया स्पष्टीकरण
यह भी पढ़ें- स्मॉग वाली जहरीली हवा के बीच दिल्ली में GRAP-4 लागू होने का मचा शोर, अब CAQM ने बयां कर दी सारी सच्चाई
यह भी पढ़ें- Delhi Weather: दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 9 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।