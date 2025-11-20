400 के पार पहुंचा AQI, दिल्ली-NCR में छाई जहरीली धुंध; ज्यादातर इलाकों में हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। राजधानी में धुंध की मोटी परत छाए रहने के साथ हवा बृहस्पतिवार (20 नवंबर) को भी खतरनाक स्थिति में बनी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 399 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाबी बाग इलाके के आस-पास एक्यूआई 'गंभीर' कैटेगरी में 439, आनंद विहार में 420, बवाना में 438, बुराड़ी में 414, जहांगीरपुरी में 451 और वजीरपुर में 477 दर्ज किया गया है।

बढ़े प्रदूषण में भारत मंडपम में मास्क लगाकर जाते लोग। चंद्र प्रकाश मिश्र इसके अलावा अलीपुर में एक्यूआई 366, चांदनी चौक में 418, आईटीओ में 400, द्वारका में 411, नरेला में 392 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-62 में 348 गाजियाबाद के वसुंधरा में 430, इंदिरापुरम में 428 और गुरुग्राम सेक्टर-51 में 342 दर्ज किया गया है। इससे पहले, बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''गंभीर'' श्रेणी के करीब पहुंच गई थी और शहर का औसत एक्यूआई बढ़कर 392 दर्ज किया गया था।