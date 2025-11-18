स्मॉग वाली जहरीली हवा के बीच दिल्ली में GRAP-4 लागू होने का मचा शोर, अब CAQM ने बयां कर दी सारी सच्चाई
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच, ग्रैप-4 लागू होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही थीं। CAQM ने स्पष्ट किया है कि अभी तक ग्रैप-4 लागू नहीं किया गया है। अफवाहों से लोगों में भ्रम और चिंता का माहौल था, जिसे CAQM के स्पष्टीकरण से दूर किया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-IV लागू होने की खबरें पूरी तरह झूठी हैं और जनता से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कुछ न्यूज़ चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म यह “भ्रामक जानकारी” फैला रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में आपातकालीन प्रतिबंधों का सबसे ऊंचा स्तर लागू कर दिया गया है।
आयोग ने जोर दिया कि अभी भी पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-III ही लागू है, स्टेज-IV नहीं।बयान में कहा गया, “वर्तमान में पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-III ही लागू है”
GRAP स्टेज-III तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में पहुँच जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार AQI का पैमाना इस प्रकार है...
0-50 : अच्छा
51-100 : संतोषजनक
101-200 : मध्यम
201-300 : खराब
301-400 : अत्यंत खराब
401-500 : गंभीर
स्टेज-III के तहत लगने वाले प्रमुख प्रतिबंध:
गैर-आवश्यक निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक
डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर पाबंदी
उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय
सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाना
ट्रैफिक प्रबंधन को और सख्त करना तथा कुछ प्रदूषणकारी उद्योगों पर अतिरिक्त पाबंदियां
