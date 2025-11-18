स्मॉग वाली जहरीली हवा के बीच दिल्ली में GRAP-4 लागू होने का मचा शोर, अब CAQM ने बयां कर दी सारी सच्चाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-IV लागू होने की खबरें पूरी तरह झूठी हैं और जनता से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि कुछ न्यूज़ चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म यह “भ्रामक जानकारी” फैला रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में आपातकालीन प्रतिबंधों का सबसे ऊंचा स्तर लागू कर दिया गया है।

आयोग ने जोर दिया कि अभी भी पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-III ही लागू है, स्टेज-IV नहीं।बयान में कहा गया, “वर्तमान में पूरे एनसीआर में GRAP का स्टेज-III ही लागू है”

GRAP स्टेज-III तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में पहुँच जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार AQI का पैमाना इस प्रकार है...

0-50 : अच्छा

51-100 : संतोषजनक

101-200 : मध्यम

201-300 : खराब

301-400 : अत्यंत खराब

401-500 : गंभीर

स्टेज-III के तहत लगने वाले प्रमुख प्रतिबंध: